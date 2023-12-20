"Будуть друга Буча та Маріуполь": аналітик про мотивацію щодо мобілізації в Україні

В один момент мобілізувати 450-500 тисяч українців нереально і на це треба майже рік, але люди повинні пам'ятати, що без ротації інші міста України перетворяться на Ізюм, Бучу, Авдіївку та Маріуполь, зазначає військовий аналітик "Інформаційного спротиву" Олександр Коваленко.

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Людськими ресурсами війни виграють тільки частково і мобілізація у 450-500 тисяч українців, про яку згадав Володимир Зеленський, має вбачати конкретний термін, адже виконати її за декілька місяців неможливо, хіба що за рік. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив військовий аналітик "Інформаційного спротиву" Олександр Коваленко.

Інше питання, зазначає експерт, полягає в тому, а хто саме і до яких підрозділів потрібен (водії-механіки танків, штурмовики, оператори ППО і т.д.). Хоча такий загальний ресурс дійсно потрібен задля ротації тих, хто вже давно на полі бою і потребує відпочинку.

"Така кількість мобілізованих дозволить створити запас саме для ротації зараз і в майбутньому, — зазначає аналітик. — Головне полягає в тому, що займатись тренуванням мобілізованих повинні ті командири, які вже мають бойовий досвід і знають, як діяти на фронті".

За словами Олександра Коваленка це вкрай важливо, адже приблизно 30% втрат підрозділи отримують саме в перший тиждень на лінії боєздатності, поки не підлаштувались один під одного і саме люди з бойовим досвідом можуть навчити мобілізованих хитрощів війни окрім базових навичок.

Загальні базові навички можна отримати за три місяці підготовки, акцентує аналітик, та ще місяць для опанування особливостей напрямку свого підрозділу. Таким чином, якщо розпочати подібну мобілізацію вже завтра, то тільки через чотири місяці бійців можна відправити на ротацію.

Проте, за твердженням Олександра Коваленко, ТЦК мають змінити свій підхід до мобілізації, адже їхні методи часто дуже жорсткі на межі із законом і більше шкодять, ніж допомогають процесу.

"Хапати людей на вулиці та "пакувати" їх в машину, щоб відвезти до ТЦК, а потім на полігон — це вже на межі зі злочином, — зазначає експерт. — Але точно є злочином, коли людину привозять до ТЦК і вимагають хабар за звільнення".

Хоча, за словами аналітика, є дужа багато відео маніпулятивно характеру, де, ніби-то когось "пакують в бусик" та відправляють "на передок". Але на справді це вгамовування якогось занадто знервованого перехожого, що фізично втручається в роботу представників ТЦК, які роздають повістки.

Експерт стверджує, що влада активніше повинна працювати на інформаційному фронті заохочуючи до мобілізації, адже на початку широкомасштабного вторгнення дійсно багато українців стояли в чергах до військоматів, щоб помститись російським окупантам. Але там їм відповідали, що місць вже немає і навіть до тероборони не набирали охочих через повний склад.

Тому люди йшли до дому і починали жити цивільним життям і Буча, Гостомель, Ізюм та інші місця, де окупанти особливо відзначились своєю жорстокістю якось призабулись.

"Ці українці й досі підтримають ЗСУ, вносять пожертви й активно діють в соцмережах, але психологічно заспокоїлись, тому що в їхніх містах немає війни, — каже Олександр Коваленко. — Проте вони помиляються, бо якщо у ЗСУ сьогодні не буде ротації, то завтра їхні більш-менш спокійні Львів, Ужгород, Одеса чи Чернівці перетворяться на Попасну, Сєверодонецьк, Авдіївку чи Маріуполь. Тому що геноцид українців є основною метою росіян і про це варто завжди пам'ятати".

Повна розмова з аналітиком Олександром Коваленком невдовзі буде опублікована на Youtube-каналі Фокуса.

Раніше Фокус повідомляв, що за словами Валерія Залужного, мобілізацію в Україні потрібно не посилювати, а повернути в колишні межі. З часом бійці на передньому краї залишаються сам на сам, що зовсім не правильно.