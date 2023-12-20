"Боятся": РФ распространяет ИПСО, но даже не пытается захватить Херсон, — Гуменюк (видео)

По словам спикера ОК "Юг", противник рассказывает о том, что его войска обязательно вернут контроль над правобережной частью области, однако никакие шаги для этого не предпринимаются.

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Российские оккупанты продолжают разговоры о том, что они "вернутся в Херсон", однако все это не более, чем ИПСО, ведь они даже не пытаются. Об этом заявила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телеканала Freedom 20 декабря.

По ее словам, очередная информационно-психологическая операция противника продолжается. Российскому населению дальше рассказывают о том, что вскоре Херсон якобы будет вновь оккупирован. На самом деле, эти разговоры ни чем не подтверждаются.

"Хочу заметить, что они даже не пытались своими диверсионно-разведывательными группами, например, подойти к правому берегу и высадиться. Потому что и география против этого — правый берег немного выше левого и находящиеся на правом берегу позиции наших Сил обороны очень хорошо просматривают реку на предмет продвижения в нашу сторону какой-либо подобной цели. И она будет уничтожена еще на пути следования", — заявила Наталья Гуменюк.

Отдельно было отмечено, что определенные маневры на лодках ВС РФ все же совершают, однако это происходит лишь среди островов на левом берегу, ведь они понимают угрозу для своих жизней.

Для того, чтобы все же высадиться и вновь взять под свой контроль областной центр, говорит Наталья Гуменюк, противнику нужно идти только по воде или воздуху и других вариантов у него нет. Также нужно обеспечить наземную поддержку внутри города, однако этого у ВС РФ явно нет и не будет.

"Это однозначно значит, что высадка воздушного десанта невозможна. Потому что они боятся своими самолетами подлетать, используя управляемые авиабомбы. Это же не случайно, а для того, чтобы самолет держался на дистанции, недосягаемой для нашей противовоздушной обороны. Высаживать десант с расстояния 50-60 км, как управляемую авиабомбу, понятно, что нецелесообразно. Однако попытки по воде для них тоже бесперспективны, не просматриваются, а значит, все это — не больше, чем разговоры", — подытожила начальница пресс-центра ОК "Юг".

Напомним, 19 декабря сообщалось, что в ОК "Юг" рассказали, как будут освобождать левый берег Днепра. По словам спикера командования Натальи Гуменюк, на левобережье Херсонской области сохраняется большая группировка оккупантов, для вытеснения которой нужен высокий уровень мотивации.