"Бояться": РФ поширює ІПСО, але навіть не намагається захопити Херсон, — Гуменюк (відео)

За словами речниці ОК "Південь", противник розповідає про те, що його війська обов'язково повернуть контроль над правобережною частиною області, проте жодних кроків для цього не роблять.

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Російські окупанти продовжують розмови про те, що вони "повернуться до Херсону", проте все це не більше, ніж ІПСО, адже вони навіть не намагаються. Про це заявила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телеканалу Freedom 20 грудня.

За її словами, чергова інформаційно-психологічна операція противника триває. Російському населенню далі розповідають про те, що незабаром Херсон нібито буде знову окупований. Насправді, ці розмови ні чим не підтверджуються.

"Хочу зауважити, що вони навіть не намагалися своїми диверсійно-розвідувальними групами, наприклад, підійти до правого берега і висадитися. Тому що і географія проти цього — правий берег трохи вищий за лівий, і позиції наших Сил оборони, які розташовані на правому березі, дуже добре проглядають річку щодо просування в наш бік будь-якої подібної цілі. І її буде знищено ще на шляху проходження", — заявила Наталія Гуменюк.

Окремо було зазначено, що певні маневри на човнах ЗС РФ все ж таки здійснюють, однак це відбувається лише серед островів на лівому березі, адже вони розуміють загрозу для своїх життів.

Для того, щоб все ж таки висадитися і знову взяти під свій контроль обласний центр, каже Наталя Гуменюк, противнику потрібно йти тільки по воді або повітрю і інших варіантів у нього немає. Також потрібно забезпечити наземну підтримку всередині міста, однак цього у ЗС РФ явно немає і не буде.

"Це однозначно означає, що висадка повітряного десанту неможлива. Тому що вони бояться своїми літаками підлітати, використовуючи керовані авіабомби. Це ж не випадково, а для того, щоб літак тримався на дистанції, недосяжній для нашої протиповітряної оборони. Висаджувати десант з відстані 50-60 км, як керовану авіабомбу, зрозуміло, що недоцільно. Однак спроби по воді для них теж безперспективні, не проглядаються, а отже, все це — не більше, ніж розмови", — підсумувала начальниця пресцентру ОК "Південь".

Нагадаємо, 19 грудня повідомлялося, що в ОК "Південь" розповіли, як звільнятимуть лівий берег Дніпра. За словами речниці командування Наталії Гуменюк, на лівобережжі Херсонської області зберігається велике угруповання окупантів, для витіснення якого потрібен високий рівень мотивації.