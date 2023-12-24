"Уничтожают некоторые позиции и заходят": боец Нацгвардии раскрыл планы ВС РФ под Бахмутом (видео)

Россияне имеют преимущество в артиллерии, поэтому иногда захватывают украинские позиции. Около Бахмута враг давит в двух основных направлениях.

ВС РФ пытаются вытеснить бойцов Сил обороны за железную дорогу, которая соединяет Бахмут и Горловку. Кроме того, давят на западе от Бахмута, чтобы захватить высоты и оккупировать Часов Яр. О деталях боевых действий на одном из участков фронта на востоке рассказал командир батальонно-тактической группы 4 бригады Национальной гвардии, полковник Сергей Сидорин в комментарии порталу УНИАН.

По словам Сидорина, враг давит в двух основных направлениях вокруг Бахмута. Первое направление — у Клещиевки и Андреевки на южном фланге. ВС РФ планируют отбросить Силы обороны подальше от железнодорожного пути, по которому российские ресурсы перебрасываются ближе к линии боев. Главная цель россиян — создать "безопасный буфер для логистических путей".

Еще одно направление — запад от Бахмута. Здесь россияне штурмуют возле Богдановки и Ивановского. Главная задача противника — выйти на высоты, с которых он будет держать под огневым контролем местность, расположенную западнее. При этом под угрозой ударов и оккупации оказывается Часов Яр, Ивановское, а за ними — ряд сел и город Константиновка.

Полковник также объяснил, какую тактику использует российское командование. Сначала происходят артиллерийские обстрелы, которые проводят с использованием беспилотников для корректировки ударов. Если погода позволяет, к артиллерии добавляют авиацию. После этого вперед бросают малые тактические группы, которые должны продвинуться вперед даже без поддержки бронетехники. Россияне используют складки местности, чтобы подобраться к украинским позициям.

Благодаря плохим погодным условиям продвижение у ВС РФ не слишком удается: пехотные группы вовремя обнаруживают и дистанционно уничтожают, даже не вступая в стрелковые бои. В то же время иногда россияне получают преимущество с помощью артиллерии — тогда им удается проникнуть на определенные позиции ВСУ, пояснил нацгвардеец.

"Противник иногда может позволить себе за счет преимущества в артиллерии уничтожить некоторые позиции и зайти на них".

При этом Силы обороны мешают противнику закрепиться на новых позициях — не дают подтянуть резервы. Кое-где удается вернуть утраченные позиции, отметил Сидорин. В таких случаях даже пополняется украинский обменный фонд.

Бои под Бахмутом — детали

Отметим, на онлайн-карте боевых действий DeepState можно увидеть, какое расстояние от линии боев на Бахмутском направлении до ближайших населенных пунктов. До Часового Яра — около 5 км, до Ивановского — около 1 км, до Константиновки — около 17 км (по прямой).

Ситуация под Бахмутом по состоянию на 24 декабря 2023 года Фото: DeepState

В отчете Генштаба ВСУ по состоянию на утро 24 декабря указано, что ВС РФ под Бахмутом атаковали 11 раз. Кроме того, большое количество атак врага зафиксировали под Авдеевкой — 25 шт., и на Купянском направлении — 17 шт.

Между тем военный обозреватель отметил особенности боевых действий ВС РФ на левобережном плацдарме. Враг уже несколько месяцев подряд не может выбить украинских морпехов с позиций под Крынками. Поэтому подобную ситуацию обозреватель назвал "тотальным позором".

Напоминаем, британский полковник объяснил, какие проблемы помешали успешным контрнаступательным действиям ВСУ летом и осенью 2023 года. Между тем министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что на днях нардепы увидят новый законопроект, который внесет изменения в закон о мобилизации.