"Украина заинтересована, но есть нюанс": в ГУР озвучили свои условия окончания войны

Представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что завершение боевых действий с РФ возможно только тогда, когда Кремль понесет наказание за военные преступления, совершенные российскими солдатами в Украине.

Российский режим действительно изъявляет желание как можно быстрее завершить войну с Украиной, однако война должна быть закончена на условиях нашей страны и в рамках международного права. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире национального телемарафона в воскресенье, 24 декабря.

Он отметил, что хотя в Москве хотят завершить вторжение, Украина имеет собственные условия, а сама Россия должна быть наказана, поскольку ее действия являются преступными. Украина также заинтересована в окончании этой войны и восстановлении своей территориальной целостности.

"Конечно, они бы хотели как можно скорее закончить вторжение. Другое дело — на каких условиях. С точки зрения украинского интереса и международного права: Россия — это преступник и должна быть наказана. Украина, конечно, заинтересована в том, чтобы закончилась эта геноцидная война, но с восстановлением нашей территориальной целостности и наказанием преступников", — сказал Андрей Юсов.

Представитель разведки также отметил необходимость мониторинга и анализа публикаций западной прессы, которые касаются Украины, поскольку они свидетельствуют о том, что мир не забывает об Украине. Он также считает, что эти материалы могут быть полезными, поскольку улучшают образ Украины в мире, но в то же время нужна активная позиция со стороны Украины.

Окончание войны в Украине: что предшествовало заявлению Юсова

Ранее в The New York Times был опубликован материал о том, что президент РФ Владимир Путин намекнул Западу, что готов вести переговоры о прекращении огня в Украине. Якобы, несмотря на свою воинственную риторику, российский президент по дипломатическим каналам дает понять, что готов к прекращению огня.

Об этом журналистам медиа рассказали американские чиновники и бывшие российские чиновники, близкие к Кремлю. По их словам, Путин с сентября намекает, что готов к прекращению огня и остановке боевых действий. Условие одно: прекращение огня должно состояться с учетом нынешней расстановки сил на фронте. СМИ также написало о том, что высокопоставленный сотрудник Министерства иностранных дел, встречавшийся с представителями Москвы осенью, сказал: "Они хотят сохранить статус-кво на поле боя". Бывший высокопоставленный российский чиновник подтвердил, что 'Путин готов остаться на своем нынешнем посту'. В то же время Путин не готов отступить "ни на метр" с занятых позиций".

В то же время собеседники медиа оспаривают звучащий на Западе тезис о том, что Кремль будет продолжать войну до победы Трампа в США. Бывший российский чиновник сказал, что, учитывая неопределенность, присущую войне, Путин хотел бы заключить сделку как можно скорее. По его словам, нынешнюю ситуацию России (когда война заморожена на линии фронта) можно легко представить как победу, подчеркнув создание сухопутного коридора в Крым, войск для отражения украинского контрнаступления и аннексию четырех украинских областей. Кроме того респонденты NYT рассказали что Путин видит подходящий момент для сделки: боевые действия в тупике, контрнаступление Украины закончилось неудачно, а поддержка Запада угасает.

Напомним, сенатор-республиканец Джеймс Дэвид Вэнс ранее заявил, что никто на самом деле не верил в победу Украины в войне с РФ. Он назвал "абсурдной" идею о возможности отбросить российские войска к границам 1991 года.

Специалисты американского Института изучения войны считают, что Москва не стремится вести "серьезные переговоры" с Киевом. Основное требование Кремля о полной политической капитуляции Украины не меняется.