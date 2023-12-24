"Не за месяц": Данилов призвал "не кричать" о мобилизации полмиллиона украинцев (видео)

Набирать необходимое количество будут не за месяц и не за два, как объяснил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, планы у военных на следующий год.

Данилов назвал сроки призыва полмиллиона украинцев по мобилизации и призвал сохранять спокойствие, ведь призыв будет происходить в течение года, а не за месяц или два. Об этом сообщил Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), в эфире "Украинского радио".

На следующий год есть такое видение у военных. Окончательное решение объявят после утверждения нормативно-правовых и стратегических документов, которые сегодня в стадии разработки.

"Поэтому не надо сейчас кричать, что завтра всех 500 тысяч надо будет призывать", — пояснил он.

Набирать необходимое количество будут не за месяц и не за два. На следующий год такие планы у военных.

Данилов отметил, что есть потребность в ротации, ведь значительное количество людей, которые защищают страну, требуют определенного отдыха. Также он обратил внимание на то, что людям нужно предоставить все необходимые вещи для выполнения задач, поэтому вопрос снаряжения и финансирования остается актуальным.

Секретарь СНБО подчеркнул, что законодательство Украины должны выполнять все без исключения, в частности, не только военнообязанные, но и военнослужащие территориальных центров комплектования (военкоматов). По его мнению, практика отлавливания людей на улицах должна прекратиться.

Проблемы мобилизации в Украине

Начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады Василий Самовар 24 декабря заявил, низкий поток добровольцев закончился, а та форма мобилизации, которая сейчас существует в Украине, не дает необходимого эффекта. По его мнению, в сложившейся ситуации есть причины:

это последствия российских информационно-психологических операций;

отсутствие часто в бригадах и батальонах адекватного военного руководства, и когда информация об этом просачивается в соцсети, этим также пользуются российские пропагандисты;

банальный страх.

Война с Россией закончится за столом переговоров, отмечает начальник ПВО 3-й ОШБр Василий Самовар. К этому моменту Украина должна иметь "очень хорошие позиции".

Напомним, 24 декабря генерал-майор ВСУ рассказал детали усиления мобилизации. Военачальник Дмитрий Марченко выразил надежду, что удастся привлечь мужчин.