"Уничтожение" F-16 в Одессе: россияне пририсовали самолеты к пострадавшей авиабазе в Крыму

По данным журналистов, в одном из фейков россияне использовали фото, сделанное в 2018 году на авиабазе Флоренн в Бельгии. При этом пропагандистов не смутило, что на фотографии лето.

После серии успешных операций украинских Воздушных сил, включая уничтожение нескольких российских Су-34 и Су-30СМ, в росСМИ появились сообщения о "уничтоженных" истребителях F-16 в Одессе. Однако, как выяснили журналисты Defense Express, пропагандисты использовали старые фотографии.

Так, в одном из фейков используется фото, сделанное на авиабазе Флоренн в Бельгии в 2018 году, когда из-за случайного выстрела из пушки Vulcan было повреждено несколько самолетов.

"Ну и, конечно, ра**сты как-то забыли, что сейчас зима, а на фото с "уничтоженным F-16 в Украине" — лето", — отметили журналисты.

Другое поддельное изображение, якобы демонстрирующее "уничтожение" F-16 на самом беле было сделано авиабазе "Саки" в оккупированном Крыму летом 2022, когда было уничтожено 9 самолетов ВКС РФ.

РосСМИ сообщили об уничтожении F-16 в Одессе — что известно

Российский Telegram-канал сообщил о якобы сбитых в Одессе истребителях F-16, которых на самом деле еще нет в Украине. Согласно сообщениям, утверждалось об "уничтожении" трех самолетов, а некоторые источники даже заявляли о шести сбитых бортах F-16.

Пропагандисты утверждали, что российские БПЛА Shahed смогли "пробить" украинскую противовоздушную оборону в Одесской и Херсонской областях и раскрыть местоположение ЗРК NASAMS. После этого, как утверждалось, ракеты-имитаторы самолетов-бомбардировщиков раскрыли наличие ЗРК.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат опроверг фейки росСМИ и заметил, что сообщения российских источников о якобы сбитых F-16 вызывают иронию.

Напомним, 24 декабря сообщалось, что Воздушные силы ВСУ ликвидировали на Мариупольском направлении российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Кроме того, на Одесском направлении была боевая работа по российскому самолету Су-30 в Черном море. Сейчас военные устанавливают, были ли поражена цель.