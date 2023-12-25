Шойгу доложил Путину о захвате Марьинки: что говорят в Генштабе ВСУ (видео)

По словам президента России, освобождение Марьинки якобы защитит Донецк от артиллерийских ударов Сил обороны и позволит выйти на оперативный простор.

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о захвате города Марьинка в Донецкой области. Об этом в понедельник, 25 декабря, сообщает ТАСС.

По словам главы российского Минобороны, захват Марьинки позволил значительно отодвинуть артиллерию Вооруженных сил Украины от Донецка, предоставив российским войскам "дополнительные возможности для последующих действий в этом направлении".

"Действительно, здесь, как минимум, два положительных эффекта. Первый заключается в том, что мы отодвигаем от Донецка боевые подразделения противника. Второй — взломав вот этот укрепрайон, который противник сооружал с 2014 года, фактически, построил там значительные количество железобетонных укреплений, ходов сообщения, — наши войска получают возможность выходить на более широкий оперативный простор", — прокомментировал Путин.

Битва за Марьинку — бои продолжаются

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун 25 декабря заявил в эфире телемарафона, что бои Марьинку продолжаются.

"Бои за Марьинку продолжаются. Сейчас наши военные находятся в административных границах Марьинки. Город полностью уничтожен. Но говорить о его полном захвате не корректно" — заявил спикер.

Фото: deepstatemap.live

Отметим, что согласно утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины от 25 декабря, Силы обороны продолжают сдерживать наступление ВС РФ в районах Марьинки и Новомихайловки. За прошедшие сутки там отбили пять атак оккупантов.

Напомним, 16 декабря сооснователь проекта DeepState Роман Погорелый рассказал, что в Марьинке бои происходят буквально за каждый дом. Под контролем Сил обороны было всего 4% от населенного пункта. Так, россияне имеют там продвижение каждый день. Были случаи, когда украинские бойцы вели перестрелки с россиянами в пределах одного здания.

Ранее, 5 декабря, стало известно о возобновлении наступления ВС РФ в районе Марьинки. Город в Донецкой области остается на линии фронта с 2014 года. До начала войны там проживало около девяти тысяч человек, но сейчас большинство зданий превратились в руины.