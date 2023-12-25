ЦАХАЛ ликвидировал генерала Мусави, который курировал иранских прокси в Сирии

Иранский генерал погиб в окрестностях Дамаска в результате ракетного удара израильских сил. В КСИР пообещали, что "сионистский режим заплатит" за смерть высокопоставленного военного.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 25 декабря нанесла авиаудар по объектам в Сирии в окрестностях Дамаска. В результате атаки погиб старший советник иранских Стражей революции (КСИР) генерал Сайед Рази Мусави, который отвечал за координацию военного альянса между Сирией и Ираном. Об этом сообщает агентство Reuters.

Представитель израильских сил контр-адмирал Даниэль Хагари в ходе пресс-конференции отказался комментировать происшествие, ограничившись словами о защите национальных интересов Израиля.

"Я не буду комментировать иностранные сообщения, эти или другие на Ближнем Востоке. У израильских военных, безусловно, есть задача защищать интересы безопасности Израиля", — заявил он журналистам.

Обозреватели пишут, что для того, чтобы сообщить о гибели Мусави государственное телевидение Ирана прервало свой обычный выпуск новостей. В репортаже иранского военного назвали "одним из старейших советников гвардии в Сирии", который в свое время был соратником главы иранского элитного подразделения КСИР "Кудс" Касема Солеймани.

Посол Ирана в Дамаске Хоссейн Акбари в связи с гибелью генерала заявил, что Мусави работал в посольстве в качестве дипломата и был убит израильскими ракетами после возвращения домой с работы.

Между тем офицер Армии обороны Израиля и редактор отдела "Военный Фокус" Игаль Левин сообщил, что Мусави отвечал за перевозку военных грузов из Ирана в Сирию, а также за вооружение и оснащение иранских прокси в регионе.

"Иранцы всегда хвалились, что за ним давно идет охота, но "проклятые сионисты" никак не могут его поймать — эдакий "мастер теней", — написал эксперт.

Реакция Тегерана

Президент Ирана Эбрагим Раиси заявил, что убийство Мусави продемонстрировало слабость Израиля.

"Этот поступок является признаком неуверенности и слабости сионистского режима в регионе, за что он, безусловно, заплатит высокую цену", — сказал он.

В своем официальном заявлении КСИР пообещал, что "сионистский режим заплатит" за смерть высокопоставленного военного.

Представитель МИД Ирана Нассер Канаани подчеркнул, что Тегеран оставляет за собой право "принять необходимые ответные меры".

"Иран оставляет за собой право принять необходимые меры в ответ на это действие в подходящее время и в соответствующем месте".

Со своей стороны, группа "Палестинский исламский джихад" осудила убийство Мусави как "трусливый поступок", заявив, что он сыграл "жизненно важную роль в поддержке сопротивления в регионе, а также палестинского народа и его дела".

Напомним, глава Министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Украина является "черным рынком", где якобы боевики получают оружие. В украинском МИД отметили, что со стороны Тегерана лицемерно обвинять в чем-то Киев, когда есть прямые доказательства поставок дронов-камикадзе для Москвы.