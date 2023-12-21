Вера в победу и жалобы на технику: что показал опрос израильских резервистов, которые воюют с ХАМАС
С начала операции "Железные мечи" на службу было призвано более 300 тысяч резервистов. Израильские бойцы верят в победу, но есть нарекания на жалование и на состояние боевой техники.
По данным ЦАХАЛа, с начала операции "Железные мечи" на службу было призвано более 300 тысяч резервистов. В их число входит одна бронетанковая дивизия резерва для южного сектора и множество других сил для театра военных действий в Иудее и Самарии (Западный берег реки Иордан) и Северного командования. Резервные формирования являются полноправными партнерами в борьбе на рубеже маневренных сил на юге и в обороне Северного командования против "Хезболлы".
Фокус перевел статью Ронена Ицика на сайте Israel Defense о том, какие настроения владеют сегодня 300-тысячной армией израильских резервистов.
Последней кампанией, в которой были задействованы тысячи резервистов, стала Вторая ливанская война 2006 года. Война длилась 34 дня, и в ее конце резервисты устроили масштабные протесты по поводу компетентности сил, готовности техники и аварийных складов.
В этот раз некоторые также считают, что готовность резервистов не соответствовала требуемому уровню, хотя за последнее десятилетие эти подразделения были оснащены и подготовлены к различным сценариям как на северной, так и на южной арене.
В начале войны верхушка оборонного ведомства заявила, что эта кампания, в отличие от предыдущих, будет долгой. Сейчас идет третий месяц войны, для которой были набраны тысячи резервистов, многие из которых отправились на фронт еще до получения официального вызова из своей части.
Формирование резерва – необходимое условие для продолжения войны, тем более что это длительная операция на многих театрах. Резервные подразделения участвуют в боевых группах фронта и являются передышкой для продолжения наступательных и оборонительных действий при стабилизации ситуации на других театрах.
Учитывая важность системы резерва в целом и для этой войны в частности, в начале второго месяца наземных маневров в Газе мы приступили к исследованию. Это было сделано для того, чтобы изучить готовность и желание резервистов продолжать воевать в ближайшие месяцы.
Исследование проводилось на основе интернет-анкеты, которая распространялась в социальных сетях. В исследовании приняли участие 732 резервиста, 98% из которых были призваны в ходе текущей кампании. Сбор данных занял шесть дней, после чего была проведена статистическая обработка для изучения корреляций, эффектов и переменных, имеющих отношение к данной системе.
Состав участников исследования: средний возраст: 32 года, средний стаж службы в резерве 7 лет. Звание: 65% рядовых, 24% офицеров, 11% прочих. Положение в резерве: 63% бойцов, 22% сторонников боевых действий, 11% тыловиков и 4% прочих.
Районы проживания: центральная часть Израиля – 30%; периферийные районы, близкие к центру — 39%; периферийные районы, удаленные от центра – 23%; приграничные населенные пункты – 8%. Невоенные профессии: 69% – работающие, 15% – самозанятые, 13% – студенты, 3% – безработные / другие.
Основные выводы
В ходе исследования были сделаны выводы относительно настроений в ЦАХАЛ. 75% считают, что нынешняя война приведет к поражению ХАМАСа в секторе Газа; 63% полагают, что война не может быть выиграна без возвращения всех заложников.
44% считают, что в ходе нынешней войны угроза со стороны "Хезболлы" на северной границе будет устранена. 69% готовы продолжать службу на войне, даже если она продлится еще шесть месяцев.
Оказывается, что в способность справиться с "Хезболлой" больше верят участники боевых действий, чем небоевой персонал. Бойцы также видят четкую связь между качеством боевой техники и способностью справиться с "Хезболлой". Исследование показывает высокую корреляцию между уверенностью в достижении решающей победы на южной арене и потенциальными оперативными достижениями на севере.
Эти выводы свидетельствуют о высокой готовности резервистов к длительной службе в текущей войне, высоком уровне веры в способность выиграть войну, а также о понимании того, что успех на южной арене напрямую отражает шансы на успех на северной арене.
Очевидно, что цели войны правильно отражены среди резервистов – присутствует баланс между поражением ХАМАСа и возвращением заложников; резервисты верят в способность добиться этих успехов и, что еще важнее, идентифицируют себя с ними.
Важность государственного финансирования
Вопросы, которые всегда волновали резервистов, – это финансовые аспекты и стабильность в семье. Опрос показал, что только 25% резервистов высоко удовлетворены финансовым вознаграждением от государства, 30% выразили удовлетворение на среднем уровне, а более 40% не удовлетворены им. Эти данные были схожи среди трех сегментированных страт: студенты, служащие и самозанятые.
Важно отметить, что исследование выявило высокую корреляцию между желанием продолжать службу в резерве и удовлетворенностью финансированием со стороны правительства. При этом резервисты демонстрируют низкий уровень обеспокоенности в контексте стабильности семьи; похоже, что у резервистов есть четкая семейная сплоченность, не считая финансовых проблем и неопределенности.
В ходе опроса резервисты отметили, что наличие и качество боевого снаряжения и состояние складов находятся на среднем уровне готовности. 30% выразили высокую степень удовлетворенности качеством снаряжения, а 40% – низкую. Существует явный разрыв между офицерами и лицами, не являющимися офицерами, в отношении восприятия уровня готовности, причем последние считают уровень готовности более высоким.
Что касается морального духа, то 81% участников исследования отметили высокий или очень высокий уровень морального духа в своих подразделениях. Чем ближе резервисты живут к периферийным районам Израиля, тем выше боевой дух и уверенность в достижении победы. Переменная качества снаряжения, как выяснилось, имеет здесь меньшее влияние.
Анализ ответов на открытые вопросы подтвердил количественные выводы и придал им более четкие рамки. Стоит подчеркнуть, что уровень идентификации участников с возможностью победить ХАМАС и необходимостью вернуть заложников активно обсуждался среди резервистов, особенно в контексте выполнимых задач.
Вопрос социального единства и сплоченности также поднимался часто и в положительном ключе. Однако резервисты критиковали политический и медийный дискурс, особенно при обсуждении вопросов, которые не способствовали боевым действиям.
Вера в себя
В заключение следует отметить, что в конце второго месяца "Железных мечей" большинство резервистов выразили большую уверенность в способности достичь целей войны и, как следствие, готовность продолжать службу на ней в течение длительного времени.
Этот аспект имеет большое значение для оперативной способности ЦАХАЛа продолжать военные действия, даже если потребуется перейти к наступлениям на дополнительных аренах; это также важный стратегический момент, который отражает терпеливость израильского общества.
Стоит подчеркнуть, что в свете удлинения сроков кампании необходимо улучшить ситуацию в двух областях: качество техники и финансовые меры.
Что касается оборудования, ЦАХАЛ должен активизировать усилия по материально-техническому обеспечению, чтобы сохранить высокую эффективность оружия и улучшить его качество – это переменная, которая влияет на уверенность бойцов в возможности одержать решительную победу в войне.
Кроме того, требуется более четкий ответ на финансовые потребности резервистов. Можно предположить, что со временем этот вопрос встанет еще острее.