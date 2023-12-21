Віра в перемогу і нарікання на техніку: що показало опитування ізраїльських резервістів, які воюють із ХАМАС

З початку операції "Залізні мечі" на службу було призвано понад 300 тисяч резервістів. Ізраїльські бійці вірять у перемогу, але є нарікання на платню і на стан бойової техніки.

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За даними ЦАХАЛу, від початку операції "Залізні мечі" на службу було призвано понад 300 тисяч резервістів. До їх низки входить одна бронетанкова дивізія резерву для південного сектора і безліч інших сил для театру воєнних дій в Іудеї і Самарії (Західний берег річки Йордан) і Північного командування. Резервні формування є повноправними партнерами в боротьбі на рубежі маневрених сил на півдні та в обороні Північного командування проти "Хезболли".

Фокус переклав статтю Ронена Іцика на сайті Israel Defense про те, які настрої володіють сьогодні 300-тисячною армією ізраїльських резервістів.

Останньою кампанією, в якій були задіяні тисячі резервістів, була Друга ліванська війна 2006 року. Війна тривала 34 дні, і наприкінці війни резервісти влаштували великий протест стосовно компетентності сил, готовності техніки та аварійних складів.

Цього разу дехто також вважає, що готовність резервістів не відповідала необхідному рівню, хоча за останнє десятиліття ці підрозділи були оснащені і підготовлені до різних сценаріїв як на північному, так і на південному театрі.

На початку війни верхівка оборонного відомства заявила, що ця кампанія, на відміну від попередніх, буде довгою. Зараз триває третій місяць війни, для якої було набрано тисячі резервістів, і багато з них вирушили на фронт ще до отримання офіційного виклику зі своєї частини.

Цього разу деякі коментатори також вважають, що готовність резервістів не відповідала необхідному рівню Фото: Sky News

Формування резерву – необхідна умова для продовження війни, тим паче що це тривала операція на багатьох театрах. Резервні підрозділи беруть участь у бойових групах фронту і є перепочинком для продовження наступальних і оборонних дій за умови стабілізації ситуації на інших театрах.

З огляду на важливість системи резерву загалом і для цієї війни зокрема, на початку другого місяця наземних маневрів у Газі ми розпочали дослідження. Це було зроблено для того, щоб вивчити готовність і бажання резервістів продовжувати воювати в найближчі місяці.

Дослідження проводилося на основі інтернет-анкети, яку поширювали в соціальних мережах. У дослідженні взяли участь 732 резервісти, 98 % з яких були призвані під час поточної кампанії. Збір даних тривав шість днів, після чого було проведено статистичне опрацювання для вивчення кореляцій, ефектів і змінних, що мають стосунок до цієї системи.

Склад учасників дослідження: середній вік: 32 роки, середній стаж служби в резерві 7 років. Звання: 65 % рядових, 24 % офіцерів, 11 % інших. Становище в резерві: 63 % бійців, 22 % прихильників бойових дій, 11 % тиловиків і 4 % інших.

Райони проживання: центральна частина Ізраїлю – 30%; периферійні райони, близькі до центру – 39%; периферійні райони, віддалені від центру – 23%; прикордонні населені пункти — 8%. Невійськові професії: 69% – працюючі, 15% – самозайняті, 13% – студенти, 3% – безробітні/інші.

Основні висновки

Під час дослідження було зроблено висновки щодо настроїв ЦАХАЛу. 75 % вважають, що нинішня війна приведе до поразки ХАМАСу в Секторі Гази; 63 % вважають, що війна не може бути виграна без повернення всіх заручників.

44 % вважають, що під час нинішньої війни загрозу з боку "Хезболли" на північному кордоні буде усунуто. 69 % готові продовжувати службу на війні, навіть якщо вона триватиме ще шість місяців.

44% вважають, що під час нинішньої війни загрозу з боку Хезболли на північному кордоні буде усунуто. 69 % готові продовжувати службу на війні, навіть якщо вона триватиме ще шість місяців Фото: Вiкiпедiя

Виявляється, що в здатність впоратися з "Хезболлою" більше вірять учасники бойових дій, ніж небойовий персонал. Бійці також бачать чіткий зв'язок між якістю бойової техніки та здатністю впоратися з "Хезболлою". Дослідження показує високу кореляцію між упевненістю в досягненні вирішальної перемоги на південній арені та потенційними оперативними досягненнями на півночі.

Ці висновки свідчать про високу готовність резервістів до тривалої служби в поточній війні, високий рівень віри в здатність виграти війну, а також про розуміння того, що успіх на південній арені безпосередньо відображає шанси на успіх на північній арені.

Очевидно, що цілі війни правильно представлені серед резервістів – наявний баланс між поразкою ХАМАСу і поверненням заручників; резервісти вірять у здатність досягти цих успіхів і, що ще важливіше, ідентифікують себе з ними.

Важливість державного фінансування

Питання, які завжди хвилювали резервістів, – це фінансові аспекти та стабільність у родині. Опитування показало, що лише 25 % резервістів цілком задоволені фінансовою винагородою від держави, 30 % висловили задоволення на середньому рівні, а понад 40 % не задоволені нею. Ці дані були схожі серед трьох сегментованих страт: студенти, службовці та самозайняті.

Важливо зазначити, що дослідження виявило високу кореляцію між бажанням продовжувати службу в резерві та задоволеністю фінансуванням з боку уряду. При цьому резервісти демонструють низький рівень занепокоєння в контексті стабільності сім'ї; схоже, що резервісти мають чітку сімейну згуртованість, попри фінансові проблеми та невизначеність.

Під час опитування резервісти зазначили, що наявність і якість бойового спорядження та стан складів перебувають на середньому рівні готовності Фото: IDF

Під час опитування резервісти зазначили, що наявність і якість бойового спорядження та стан складів перебувають на середньому рівні готовності. 30 % висловили високий ступінь задоволеності якістю спорядження, а 40 % – низький. Існує явний розрив між офіцерами та особами, які не є офіцерами, щодо сприйняття рівня готовності, причому останні вважають рівень готовності вищим.

Що стосується морального духу, то 81 % учасників дослідження зазначили високий або дуже високий рівень морального духу у своїх підрозділах. Чим ближче резервісти живуть до периферійних районів Ізраїлю, тим вищий бойовий дух і впевненість у досягненні перемоги. Змінна якості спорядження, як з'ясувалося, має тут менший вплив.

Аналіз відповідей на відкриті запитання підтвердив кількісні висновки та надав їм чіткіших меж. Варто підкреслити, що рівень ідентифікації учасників з можливістю перемогти ХАМАС і необхідністю повернути заручників активно обговорювався серед резервістів, особливо в контексті здійсненних завдань.

Питання соціальної єдності та згуртованості також порушувалося часто і в позитивному ключі. Однак резервісти критикували політичний і медійний дискурс, особливо під час обговорення питань, які не сприяли бойовим діям.

Віра в себе

Насамкінець слід зазначити, що наприкінці другого місяця "Залізних мечів" більшість резервістів висловили більшу впевненість у спроможності досягти цілей війни і, як наслідок, готові продовжувати службу тривалий час.

Цей аспект має велике значення для оперативної спроможності ЦАХАЛу продовжувати військові дії, навіть якщо буде потрібно перейти до наступів на додаткових театрах; це також важливий стратегічний момент, що відображає терплячість ізраїльського суспільства.

Більшість резервістів висловили більшу впевненість у здатності досягти цілей війни Фото: NBC News

Варто підкреслити, що у світлі подовження термінів кампанії необхідно поліпшити ситуацію у двох сферах: якість техніки та фінансові заходи.

Що стосується обладнання, ЦАХАЛ повинен активізувати зусилля з матеріально-технічного забезпечення, щоб зберегти високу ефективність зброї і поліпшити її якість – це змінна, яка впливає на впевненість бійців у можливості здобути рішучу перемогу у війні.

Крім того, потрібна чіткіша відповідь на фінансові запити резервістів. Можна припустити, що з часом це питання постане ще гостріше.