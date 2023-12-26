Наказание для уклонистов и повестки на работе: в Раду внесли законопроекты о мобилизации

В документах говорится о том, что повестку военнообязанному могут прислать на электронную почту или через электронный кабинет призывника. Уклонистам предлагают запретить проводить операции с имуществом и ограничить право пользоваться средствами.

Вечером 25 декабря Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроекты, которые предусматривают изменения в мобилизации в Украине и нововведения относительно воинского учета граждан. Об этом сообщил представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук в своем Telegram.

"Кабинетом Министров Украины, как субъектом законодательной инициативы, зарегистрирован в Верховной Раде Украины: Проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы", — сказал Тарас Мельничук.

По состоянию на утро 26 декабря на сайте Верховной Рады зарегистрировано два законопроекта:

№ 10378 — "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы";

№ 10379 — "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за военные правонарушения".

Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Изменения в выдаче повесток

Согласно законопроекту повестку о вызове в ТЦК и СП могут прислать гражданину через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста или на электронную почту.

Кроме этого, повестка может быть вручена лично представителями ТЦК в помещении военкомата; представителями ТЦК или правоохранителями по месту жительства или в общественных местах; представителями военкомата, работодателем или полицией по месту работы.

Изменения в ротации военных

Согласно законопроекту военные подлежат замене (ротации) для отдыха и восстановления боеспособности по решению командования не позднее, чем через шесть месяцев непрерывного участия в боевых действиях. Период восстановления должен быть не менее двух месяцев. Кроме этого, на этот период бойцы по собственному желанию могут перемещаться в боевые подразделения воинских частей на равнозначные и высшие должности.

Кого из граждан будут вносить в Единый реестр должников

Военнообязанных граждан и резервистов, которые вовремя не прибыли в воинские части, будут вносить в Единый реестр должников. К ним будут применять временно ограничения, а именно:

запрет выезда за границу;

запрет на проведение операций с движимым и недвижимым имуществом;

ограничение на право управления транспортным средством и получения водительского удостоверения;

ограничение права на пользование и распоряжение средствами и другими ценностями;

отказа в заключении кредитного договора, договора займа;

приостановление получения льгот и услуг от государства.

Зато эти ограничения будут отменены после уведомления руководителя ТЦК и СП об исключении военнообязанного или резервиста из Единого реестра должников.

Когда гражданин может не явиться в ТЦК

В законопроекте говорится о том, что уважительными причинами неявки гражданина в срок, согласно повестке, которые подтверждены соответствующими документами, считаются следующие:

препятствие стихийного характера, болезнь гражданина или другие обстоятельства, которые лишили его возможности лично прибыть в указанный пункт и срок;

смерть его близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабки) или близкого родственника его жены (мужа).

Изменения призывного возраста и ответственность за уклонение

Призывной возраст меняется с 27 до 25 лет. Также устанавливается ограничение прав граждан, которые уклоняются от постановки на воинский учет и прохождения военной службы. Кроме этого, планируют усовершенствовать процедуру учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Базовая общевойсковая подготовка

Срочную военную службу исключат как вид службы, в результате всех военнослужащих срочной военной службы уволят в запас. Вместо этого будет введена базовая общевойсковая подготовка до трех месяцев для всех граждан в возрасте от 18 до 25 лет. Также Кабмин предлагает ввести базовую военную службу по желанию для граждан до 25 лет, которые не прошли базовую общевойсковую подготовку.

Отпуск для тех, кого освободить из плена и рекрутинг

Военным, которые были освобождены из плена, будут предоставлять возможность отдохнуть и пройти восстановление путем предоставления дополнительного отпуска с сохранением денежного обеспечения на срок 90 календарных дней.

Кроме этого, вводится новое воинское звание — рекрут. Также к мероприятиям рекрутинга на военную службу привлекут центры предоставления административных услуг, центры занятости и центры рекрутинга.

О чем еще говорится в законопроекте

Граждане от 18 до 60 лет, которые находятся на учете или сняты с него, должны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию уполномоченного представителя ТЦК или правоохранителя. Военнослужащие, проходившие службу во время военного положения, не будут подлежать мобилизации в течение двух лет. Их могут призвать на службу с их согласия.

Также правительство предлагает исключить из перечня заключение ВВК об ограниченной годности к военной службе.

Сейчас законопроект должны рассмотреть в Раде, предложения Кабмина могут быть изменены.

Напомним, 25 декабря председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что отсутствие законопроекта о мобилизации порождает неопределенность и большое количество фейков. По его словам, военные нуждаются в решении своих проблем, а общество хочет услышать ответы на все чувствительные вопросы.

Ранее министр обороны Рустем Умеров рассказал, что военные будут находиться на службе до конца войны и не смогут демобилизоваться. Минобороны разработает механизмы, благодаря которым бойцы смогут отдыхать после двух лет пребывания на фронте.