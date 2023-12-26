ВС РФ продвинулись возле Авдеевки и Кременной, под Бахмутом фронт не изменился, — ISW (карты)

По данным украинского командования, оккупационные войска увеличили количество артиллерийских ударов в районе Купянска, Лимана и Бахмута до более чем 1000 в день.

Оккупационная группировка войск недавно добилась продвижения возле Кременной. На геолоцированных кадрах за 24 декабря видно, что российские войска недавно продвинулись к востоку от населенного пункта Терны. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 24 декабря.

Российский источник сообщил, что ВС РФ находятся менее чем в 4 км от села Терны, хотя геолоцированные кадры указывают на то, что считать нужно от окраин. По другим данным, на Купянском направлении ВС РФ добились продвижения в районе Синьковки, хотя в ISW не обнаружили тому подтверждений.

По данным Генштаба ВСУ, российские войска увеличили количество артиллерийских ударов на Хортицком направлении (Купянское, Лиманское и Бахмутское направления) до более чем 1000 в день.

Бахмут

Сообщается, что ВСУ недавно добились успехов в районе Бахмута, хотя подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не наблюдалось. 24 декабря российские источники сообщили, что ВСУ продвинулись к юго-западу от Верхнекаменского (30 км к северо-востоку от Бахмута), в районе Бахмута, Хромового и Клещиевки.

Карта боев в Донецкой области

Сообщалось о позиционных боях в районе Бахмута. По данным обозревателя Константина Машовца, российское командование перебросило элементы 177 полка морской пехоты (Каспийская флотилия) в район Курдюмовки, прежде подразделение находилось на левобережье Херсонской области в районе Крынок и Подстепного.

Авдеевка

ВС РФ недавно продвинулись в районе Авдеевки, а 24 декабря продолжались позиционные бои. На геолоцированных кадрах за 24 декабря видно, что ВС РФ недавно продвинулись к востоку от Степового. Российские источники утверждали, что ВС РФ захватили всю территорию виноградников к юго-востоку от Авдеевки. По данным украинских источников, ВСУ все еще контролируют часть промышленной зоны к юго-востоку от города.

Карта боев в Донецкой области

По данным российского военкора, ВС РФ продвинулись на 200 метров от Водяного в сторону Первомайского к юго-западу от Авдеевки, а также на 200 метров — в сторону юго-западной окраины города. Сообщалось о позиционных боях на окраинах города. Глава Авдеевской городской администрации Виталий Барабаш заявил, что ВС РФ за последние сутки усилили обстрелы Авдеевки.

Марьинка

24 декабря российские и украинские войска продолжили позиционные бои к западу и юго-западу от Донецка. В районе Марьинки, Новомихайловки и Перемоги были позиционные бои.

Напомним, что за счет эффективной работы дронов и комплексов РЭБ российские войска несут потери в районе Крынок.

Также сообщалось, что Генштаб ВСУ прокомментировал сообщения о гибели 108 военных возле Авдеевки.