В сети заявили о гибели 108 военных вблизи Авдеевки: Генштаб отреагировал (фото)

В одной из бригад возле Авдеевки якобы военным дали отпуск на семь дней. Бойцы "сели в автобус", однако не доехали, рассказал политолог Виталий Бала.

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Вечером 25 декабря политолог Виталий Бала заявил о якобы гибели 108 защитников, которые стояли под Авдеевкой Донецкой области. Бойцам разрешили поехать домой на рождественские праздники, но они погибли. В Генштабе ВСУ в Facebook 26 декабря сообщили, что эта информация является фейковой.

"Информация в соцсетях о якобы 108 погибших в одной из бригад на Авдеевском направлении накануне Рождества — фейк", — говорится в сообщении Генштаба.

Также военные призвали украинцев придерживаться информационной гигиены и проверять информацию перед обнародованием.

Заявление Виталия Бала о якобы гибели защитников Украины: что известно

Политолог заявил в Facebook, что в районе Авдеевки в одной из бригад решили дать возможность защитникам и защитницам поехать на семь дней домой на рождественские праздники.

"Они (военные, — ред.) тянули жребий, кто сможет поехать и те, кто не вытянул, были очень расстроены и даже некоторые просили с ними поменяться. Но, никто не согласился, потому что все хотели увидеть своих родных, ведь уже около года на нуле", — написал он.

По словам политолога, якобы все, кто вытянул жребий, сели в автобус, однако не доехали, их семьям "придет горе". В частности, причиной "инцидента" он называет недостаточное количество денег на машины.

Реакция военных

Украинский военный Сергей Волков отметил, что эта информация является фейковой.

"Автобус в Авдеевку? Это что надо употреблять, чтобы такое нести? У нас уже 2-й месяц отпусков нет, активные боевые действия, наоборот нуждаемся в личном составе", — сказал он.

Волков отметил, что также нет ни одного фото, видео, номера бригады или раненых.

Напомним, 25 декабря военный эксперт Михаил Жирохов заявил, что Авдеевка Донецкой области не будет "сдана", если не примут политического решения, как это было с Бахмутом. По его словам, украинские военные могут, если не удерживать, то сохранить определенные позиции.

В тот же день руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал, что на полную мощность работает "Авдеевская мясорубка". Он отметил, что на Авдеевском направлении очень горячо, враг не оставляет попытку зайти в город.