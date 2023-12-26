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США ведут переговоры о "возобновлении" Палестинской администрации, но есть нюансы, — WP

Артем Богомаз
Фото: AP Photo | США ведут переговоры о том, чтобы "возобновить" Палестинскую администрацию (иллюстративное изображение)

По словам анонимных палестинских чиновников, они скептически рассматривают вариант прекращения конфликта при помощи действий Белого дома, пока Израилем управляет нынешнее правительство.

Соединенные Штаты Америки ведут переговоры о том, чтобы "возобновить" Палестинскую администрацию. Об этом сообщает газета The Washington Post.

По данным источников журналистов, Вашингтон начинает диалог с представителями Палестины и международным сообществом, чтобы "возобновить" работу Палестинской администрации с сохранением власти Махмуда Аббаса.

Анонимный представитель Белого дома рассказал, что президент Джо Байден уже начал говорить про "новое правительство и свежую кровь, которая войдет в правительственные лавы". Управлять ним продолжит Махмуд Аббас.

В то же время, палестинские официальные лица заявили о том, что любые усилия должны быть связаны с четким "политическим горизонтом" возможной палестинской государственности. Они также достаточно скептически относятся к тому, что Вашингтон сможет реализовать какие-то планы, пока Израилем управляет нынешнее правительство.

Также есть еще одна преграда, которая может мешать реализовать план в ближайшее время. Израиль блокирует отчисления на сумму 140 миллионов долларов, которые были предназначены для сектора Газа. Выплаты прекратились после 7 октября, когда группировка ХАМАС напала на Израиль.

"Американцы говорят о следующем дне. Но даже если мы договоримся, как мы сможем это реализовать?" — заявил вице-премьер Палестинской автономии Набиль Абу Рудейне.

Отправной точкой начала переговоров может стать прекращение огня, говорит член центрального Совета за освобождение Палестины Сабри Сайдам. А вот один из западных дипломатов добавил, что смена руководства Палестинской автономии должна происходить вместе с четкой дорожной картой. В ней должны быть размещены все данные о завершении конфликта по принципу двух государств.

"Ситуация на Западном берегу реки Иордан нестабильна, и мы играем с огнем. Давя на Аббаса, который является чрезвычайно слабым, уставшим и старым, мы рискуем тем, что все может разрушиться", — говорит анонимный источник.

Пока что никаких договоренностей не удалось достигнуть, говорится в материале, однако Вашингтон вместе с союзниками надеется, что удастся как можно быстрее подготовить все пункты, которые смогут обеспечить безопасность в Газе.

Напомним, 22 декабря сообщалось, что ХАМАС выдвинул Израилю новое требование. Боевики группировки заявили, что не намерены освобождать пленных, пока Израиль не согласится на полное прекращение боевых действий.