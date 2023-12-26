США ведут переговоры о "возобновлении" Палестинской администрации, но есть нюансы, — WP

По словам анонимных палестинских чиновников, они скептически рассматривают вариант прекращения конфликта при помощи действий Белого дома, пока Израилем управляет нынешнее правительство.

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Соединенные Штаты Америки ведут переговоры о том, чтобы "возобновить" Палестинскую администрацию. Об этом сообщает газета The Washington Post.

По данным источников журналистов, Вашингтон начинает диалог с представителями Палестины и международным сообществом, чтобы "возобновить" работу Палестинской администрации с сохранением власти Махмуда Аббаса.

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Анонимный представитель Белого дома рассказал, что президент Джо Байден уже начал говорить про "новое правительство и свежую кровь, которая войдет в правительственные лавы". Управлять ним продолжит Махмуд Аббас.

В то же время, палестинские официальные лица заявили о том, что любые усилия должны быть связаны с четким "политическим горизонтом" возможной палестинской государственности. Они также достаточно скептически относятся к тому, что Вашингтон сможет реализовать какие-то планы, пока Израилем управляет нынешнее правительство.

Также есть еще одна преграда, которая может мешать реализовать план в ближайшее время. Израиль блокирует отчисления на сумму 140 миллионов долларов, которые были предназначены для сектора Газа. Выплаты прекратились после 7 октября, когда группировка ХАМАС напала на Израиль.

"Американцы говорят о следующем дне. Но даже если мы договоримся, как мы сможем это реализовать?" — заявил вице-премьер Палестинской автономии Набиль Абу Рудейне.

Отправной точкой начала переговоров может стать прекращение огня, говорит член центрального Совета за освобождение Палестины Сабри Сайдам. А вот один из западных дипломатов добавил, что смена руководства Палестинской автономии должна происходить вместе с четкой дорожной картой. В ней должны быть размещены все данные о завершении конфликта по принципу двух государств.

"Ситуация на Западном берегу реки Иордан нестабильна, и мы играем с огнем. Давя на Аббаса, который является чрезвычайно слабым, уставшим и старым, мы рискуем тем, что все может разрушиться", — говорит анонимный источник.

Пока что никаких договоренностей не удалось достигнуть, говорится в материале, однако Вашингтон вместе с союзниками надеется, что удастся как можно быстрее подготовить все пункты, которые смогут обеспечить безопасность в Газе.

Напомним, 22 декабря сообщалось, что ХАМАС выдвинул Израилю новое требование. Боевики группировки заявили, что не намерены освобождать пленных, пока Израиль не согласится на полное прекращение боевых действий.