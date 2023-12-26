США ведуть переговори про "відновлення" Палестинської адміністрації, але є нюанси, — WP

За словами анонімних палестинських чиновників, вони скептично розглядають варіант припинення конфлікту за допомогою дій Білого дому, поки Ізраїлем керує нинішній уряд.

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Сполучені Штати Америки ведуть переговори про те, щоб "відновити" Палестинську адміністрацію. Про це повідомляє газета The Washington Post.

За даними джерел журналістів, Вашингтон починає діалог із представниками Палестини та міжнародною спільнотою, щоб "відновити" роботу Палестинської адміністрації зі збереженням влади Махмуда Аббаса.

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Анонімний представник Білого дому розповів, що президент Джо Байден уже почав говорити про "новий уряд і свіжу кров, яка увійде в урядові лави". Керувати ним продовжить Махмуд Аббас.

Водночас палестинські офіційні особи заявили про те, що будь-які зусилля мають бути пов'язані з чітким "політичним горизонтом" можливої палестинської державності. Вони також досить скептично ставляться до того, що Вашингтон зможе реалізувати якісь плани, поки Ізраїлем керує нинішній уряд.

Також є ще одна перепона, яка може заважати реалізувати план найближчим часом. Ізраїль блокує відрахування на суму 140 мільйонів доларів, які були призначені для сектору Газа. Виплати припинилися після 7 жовтня, коли угруповання ХАМАС напало на Ізраїль.

"Американці говорять про наступний день. Але навіть якщо ми домовимося, як ми зможемо це реалізувати?" — заявив віцепрем'єр Палестинської автономії Набіль Абу Рудейне.

Відправною точкою початку переговорів може стати припинення вогню, каже член центральної Ради за звільнення Палестини Сабрі Сайдам. А ось один із західних дипломатів додав, що зміна керівництва Палестинської автономії має відбуватися разом із чіткою дорожньою картою. У ній мають бути розміщені всі дані про завершення конфлікту за принципом двох держав.

"Ситуація на Західному березі річки Йордан нестабільна, і ми граємо з вогнем. Тиснучи на Аббаса, який є надзвичайно слабким, втомленим і старим, ми ризикуємо тим, що все може зруйнуватися", — каже анонімне джерело.

Поки що жодних домовленостей не вдалося досягти, ідеться в матеріалі, проте Вашингтон разом із союзниками сподівається, що вдасться якнайшвидше підготувати всі пункти, що зможуть забезпечити безпеку в Газі.

Нагадаємо, 22 грудня повідомлялося, що ХАМАС висунув Ізраїлю нову вимогу. Бойовики угруповання заявили, що не мають наміру звільняти полонених, поки Ізраїль не погодиться на повне припинення бойових дій.