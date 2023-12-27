Легендарный Saab 29: самолет, созданный специально для войны с Россией

Второй турбореактивный истребитель Швеции получился очень успешным. Летчики отмечали его маневренность и высокие характеристики.

Saab 29 не получил славы F-35 или F-22, но все же в начале холодной войны Швеция сумела построить самолет, который мог бы противостоять России, если бы это потребовалось. К счастью, Третья мировая война так и не началась, но мы по-прежнему можем восхищаться этим фантастическим самолетом.

Фокус перевел статью Питера Сучиу про шведский истребитель Saab 29.

Знакомьтесь, Saab 29

Saab 29, дитя холодной войны и первый истребитель со стреловидным крылом, построенный в Западной Европе, вполне заслуженно получил прозвище "Бочка". Разработанный в конце 1940-х годов, он стал вторым после Saab 21R боевым самолетом с турбореактивным двигателем, разработанным в Швеции.

Британский турбореактивный двигатель Ghost позволил шведскому пионеру авиации Ларсу Брисингу и его команде конструкторов поднять планку и добиться более высоких характеристик, применив в новом самолете стреловидное крыло с наклоном 25 градусов назад. Реактивный истребитель первого поколения представлял собой одноместный, одномоторный самолет с одним центральным воздухозаборником, расположенным в носовой части, и пузырчатой кабиной.

Швеция опиралась на немецкие исследования Второй мировой войны, посвященные стреловидным крыльям, и в этом легко усмотреть влияние проекта Messerschmitt M3 P1101 Люфтваффе.

Швеция опиралась на немецкие исследования Второй мировой войны, посвященные стреловидным крыльям, и в этом легко усмотреть влияние проекта Messerschmitt M3 P1101

Больших трудностей у команды не возникло, и проект быстро продвигался вперед. Пилоты оценили Saab 29 как быстрый и маневренный, а его скорость крена и радиус разворота были признаны выдающимися. Пилоты также хорошо справлялись с узким шасси.

Saab 29 поступил на вооружение в 1951 году и хорошо подходил для выполнения функций как истребителя, так и истребителя-бомбардировщика. Он оставался в эксплуатации до начала 1970-х годов и в течение этих двух десятилетий регулярно модернизировался, что только улучшало его характеристики. Всего был создан 661 самолет Saab J29 Tunnans, а многие из моделей 308 B, D и E были модернизированы до стандартов J29F.

Saab 29 стандарта J29F

Изначально оснащенные одним центробежным турбореактивным двигателем Svenska Flygomotor RM2 (de Havilland Ghost), ранние модели самолетов все еще могли разгоняться до 1060 км/ч. Скороподъемность составляла 2286 метров в минуту, рабочий потолок – 13 716 метров, дальность полета – 6048 км. Последний вариант, модель J29F, был оснащен двигателем Svenska Flygmotor RM2B с форсажной камерой, что увеличивало скороподъемность, потолок и дальность полета самолета.

Saab 29 был вооружен четырьмя 20-мм шведскими орудиями Hispano MkV под носовой частью фюзеляжа и оснащен восемью внутренними узлами подвески для ракетных пилонов и двумя внешними узлами для сбрасываемых баков или зажигательных бомб.

Боевые действия в Африке

В отличие от многих шведских самолетов времен холодной войны, которые никогда не участвовали в реальных боевых действиях, Saab J29 Tunnan был одним из истребителей-бомбардировщиков, которые служили в миротворческих силах Организации Объединенных Наций (ООН) – ОНУК (Организация Объединенных Наций в Конго) – в бывшем Бельгийском Конго с 1961 по 1964 год.

Эти действия стали первым и последним боевым опытом для J29, и хотя местность джунглей Центральной Африки сильно отличалась от Скандинавии, "Летающая бочка" эффективно использовалась для нанесения ударов по наземным целям противника, обеспечивая как орудийный, так и ракетный огонь без каких-либо потерь. Интересно, что после операций ООН самолеты, размещенные в Конго, были сданы на металлолом, а не перевезены обратно в Швецию.

Saab 29 в Камине, июнь 1963 года Фото: SAAB

Сегодня сохранилось всего три "Бочки" в конфигурации J29F. Один из них, состоявший на вооружении ВВС Австрии, выставлен в Музее военной истории в Вене, другой находится во французском Музее воздухоплавания, расположенном на территории бывшего аэропорта Париж-Ле-Бурже, а третий – в шведском Музее авиации холодной войны в Гетеборге.

Об авторе

Питер Сучиу – журналист из Мичигана, который за свою двадцатилетнюю журналистскую карьеру участвовал в создании более чем четырех десятков журналов, газет и веб-сайтов, опубликовав более 3 000 материалов. Он регулярно пишет о военной технике, истории огнестрельного оружия, кибербезопасности и международных отношениях. Питер также является автором статей для Forbes.