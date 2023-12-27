Легендарный Saab 29: самолет, созданный специально для войны с Россией
Второй турбореактивный истребитель Швеции получился очень успешным. Летчики отмечали его маневренность и высокие характеристики.
Saab 29 не получил славы F-35 или F-22, но все же в начале холодной войны Швеция сумела построить самолет, который мог бы противостоять России, если бы это потребовалось. К счастью, Третья мировая война так и не началась, но мы по-прежнему можем восхищаться этим фантастическим самолетом.
Фокус перевел статью Питера Сучиу про шведский истребитель Saab 29.
Знакомьтесь, Saab 29
Saab 29, дитя холодной войны и первый истребитель со стреловидным крылом, построенный в Западной Европе, вполне заслуженно получил прозвище "Бочка". Разработанный в конце 1940-х годов, он стал вторым после Saab 21R боевым самолетом с турбореактивным двигателем, разработанным в Швеции.
Британский турбореактивный двигатель Ghost позволил шведскому пионеру авиации Ларсу Брисингу и его команде конструкторов поднять планку и добиться более высоких характеристик, применив в новом самолете стреловидное крыло с наклоном 25 градусов назад. Реактивный истребитель первого поколения представлял собой одноместный, одномоторный самолет с одним центральным воздухозаборником, расположенным в носовой части, и пузырчатой кабиной.
Швеция опиралась на немецкие исследования Второй мировой войны, посвященные стреловидным крыльям, и в этом легко усмотреть влияние проекта Messerschmitt M3 P1101 Люфтваффе.
Больших трудностей у команды не возникло, и проект быстро продвигался вперед. Пилоты оценили Saab 29 как быстрый и маневренный, а его скорость крена и радиус разворота были признаны выдающимися. Пилоты также хорошо справлялись с узким шасси.
Saab 29 поступил на вооружение в 1951 году и хорошо подходил для выполнения функций как истребителя, так и истребителя-бомбардировщика. Он оставался в эксплуатации до начала 1970-х годов и в течение этих двух десятилетий регулярно модернизировался, что только улучшало его характеристики. Всего был создан 661 самолет Saab J29 Tunnans, а многие из моделей 308 B, D и E были модернизированы до стандартов J29F.
Изначально оснащенные одним центробежным турбореактивным двигателем Svenska Flygomotor RM2 (de Havilland Ghost), ранние модели самолетов все еще могли разгоняться до 1060 км/ч. Скороподъемность составляла 2286 метров в минуту, рабочий потолок – 13 716 метров, дальность полета – 6048 км. Последний вариант, модель J29F, был оснащен двигателем Svenska Flygmotor RM2B с форсажной камерой, что увеличивало скороподъемность, потолок и дальность полета самолета.
Saab 29 был вооружен четырьмя 20-мм шведскими орудиями Hispano MkV под носовой частью фюзеляжа и оснащен восемью внутренними узлами подвески для ракетных пилонов и двумя внешними узлами для сбрасываемых баков или зажигательных бомб.
Боевые действия в Африке
В отличие от многих шведских самолетов времен холодной войны, которые никогда не участвовали в реальных боевых действиях, Saab J29 Tunnan был одним из истребителей-бомбардировщиков, которые служили в миротворческих силах Организации Объединенных Наций (ООН) – ОНУК (Организация Объединенных Наций в Конго) – в бывшем Бельгийском Конго с 1961 по 1964 год.
Эти действия стали первым и последним боевым опытом для J29, и хотя местность джунглей Центральной Африки сильно отличалась от Скандинавии, "Летающая бочка" эффективно использовалась для нанесения ударов по наземным целям противника, обеспечивая как орудийный, так и ракетный огонь без каких-либо потерь. Интересно, что после операций ООН самолеты, размещенные в Конго, были сданы на металлолом, а не перевезены обратно в Швецию.
Сегодня сохранилось всего три "Бочки" в конфигурации J29F. Один из них, состоявший на вооружении ВВС Австрии, выставлен в Музее военной истории в Вене, другой находится во французском Музее воздухоплавания, расположенном на территории бывшего аэропорта Париж-Ле-Бурже, а третий – в шведском Музее авиации холодной войны в Гетеборге.
Об авторе
Питер Сучиу – журналист из Мичигана, который за свою двадцатилетнюю журналистскую карьеру участвовал в создании более чем четырех десятков журналов, газет и веб-сайтов, опубликовав более 3 000 материалов. Он регулярно пишет о военной технике, истории огнестрельного оружия, кибербезопасности и международных отношениях. Питер также является автором статей для Forbes.