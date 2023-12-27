Легендарний Saab 29: літак, створений спеціально для війни з Росією
Другий турбореактивний винищувач Швеції вийшов дуже успішним. Льотчики зазначали його маневреність і високі характеристики.
Saab 29 не зажив слави F-35 або F-22, але все ж на початку холодної війни Швеція зуміла побудувати літак, який міг би протистояти Росії, якби це знадобилося. На щастя, Третя світова війна так і не почалася, але ми досі можемо захоплюватися цим фантастичним літаком.
Фокус переклав статтю Пітера Сучіу про шведський винищувач Saab 29.
Знайомтеся, Saab 29
Saab 29, дитя холодної війни і перший винищувач зі стрілоподібним крилом, побудований у Західній Європі, цілком заслужено отримав прізвисько "Бочка". Розроблений наприкінці 1940-х років, він став другим після Saab 21R бойовим літаком із турбореактивним двигуном, розробленим у Швеції.
Британський турбореактивний двигун Ghost дав змогу шведському піонерові авіації Ларсу Брісінгу і його команді конструкторів підняти планку і домогтися більш високих характеристик, застосувавши в новому літаку стрілоподібне крило з нахилом 25 градусів назад. Реактивний винищувач першого покоління являв собою одномісний, одномоторний літак з одним центральним повітрозабірником, розташованим у носовій частині, і бульбашковою кабіною.
Швеція спиралася на німецькі дослідження Другої світової війни, присвячені стрілоподібним крилам, і в цьому легко угледіти вплив проєкту Messerschmitt M3 P1101 Люфтваффе.
Великих труднощів у команди не виникло, і проєкт швидко просувався вперед. Пілоти оцінили Saab 29 як швидкий і маневрений, а його швидкість крену і радіус розвороту були визнані видатними. Пілоти також добре справлялися з вузьким шасі.
Saab 29 надійшов на озброєння 1951 року і добре підходив для виконання функцій як винищувача, так і винищувача-бомбардувальника. Він залишався в експлуатації до початку 1970-х років і протягом цих двох десятиліть регулярно модернізувався, що тільки покращувало його характеристики. Загалом було створено 661 літак Saab J29 Tunnans, а багато моделей 308 B, D і E було модернізовано до стандартів J29F.
Спершу оснащені одним відцентровим турбореактивним двигуном Svenska Flygomotor RM2 (de Havilland Ghost), ранні моделі літаків все ще могли розганятися до 1060 км/год. Швидкопідйомність становила 2286 метрів за хвилину, максимальна висота – 13 716 метрів, дальність польоту – 6048 км. Останній варіант, модель J29F, був оснащений двигуном Svenska Flygmotor RM2B з форсажною камерою, що збільшувало швидкопідйомність, максимальну висоту й дальність польоту літака.
Saab 29 був озброєний чотирма 20-мм шведськими гарматами Hispano MkV під носовою частиною фюзеляжу і оснащений вісьмома внутрішніми вузлами підвіски для ракетних пілонів і двома зовнішніми вузлами для скидання баків або запальних бомб.
Бойові дії в Африці
На відміну від багатьох шведських літаків часів холодної війни, які ніколи не брали участі в реальних бойових діях, Saab J29 Tunnan був одним із винищувачів-бомбардувальників, що служили в миротворчих силах Організації Об'єднаних Націй (ООН) – ОНУК (Організація Об'єднаних Націй у Конго) – в колишньому Бельгійському Конго з 1961 по 1964 рік.
Ці дії стали першим і останнім бойовим досвідом для J29, і хоча місцевість джунглів Центральної Африки сильно відрізнялася від Скандинавії, "Летючу бочку" ефективно використовували для завдавання ударів по наземних цілях противника, забезпечивши як гарматний, так і ракетний вогонь без жодних втрат. Цікаво, що після операцій ООН літаки, розміщені в Конго, було здано на металобрухт, а не перевезено назад до Швеції.
Сьогодні збереглося всього три "Бочки" в конфігурації J29F. Один із них, що перебував на озброєнні ВПС Австрії, виставлено в Музеї військової історії у Відні, другий – у французькому Музеї повітроплавання, розташованому на території колишнього аеропорту Париж-Ле-Бурже, а третій – у шведському Музеї авіації холодної війни в Гетеборзі.
Про автора
Пітер Сучіу – журналіст із Мічигану, який за свою двадцятирічну журналістську кар'єру брав участь у створенні більш ніж чотирьох десятків журналів, газет і вебсайтів, опублікувавши понад 3 000 матеріалів. Він регулярно пише про військову техніку, історію вогнепальної зброї, кібербезпеку та міжнародні відносини. Пітер також є автором статей для Forbes.