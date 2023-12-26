Люди "странно" исчезают: РФ завезла в Мариуполь ОМОН для усиления мобилизации, — Андрющенко

По словам советника мэра, прибывшие в оккупированный город силовики занимаются контролем и сопровождением. В частности они присматривают за грузовиками с боекомплектом ВС РФ.

Временно оккупированный Мариуполь в Донецкой области начал контролировать ОМОН из российского Санкт-Петербурга. Об этом заявил советник городского главы Петр Андрющенко в эфире телеканала "Еспресо.TV" 26 декабря.

По его словам, россияне продолжают контролировать украинский город и усиливают по всему Мариуполю патруль и мобилизационные мероприятия.

"Мариуполь находится под усиленным контролем петербургского ОМОНа. Они постоянно базируются в городе. Также в городе присутствуют Росгвардия и кадыровцы. Базируются они все на территории завода Ильича. Занимаются контролем города и сопровождением", — заявил Петр Андрющенко.

Советник мэра Мариуполя добавил, что прибывшие в оккупированный город силовики сопровождают грузовики, которые замаскированы под гражданские. В них перевозят боекомплекты на Бердянское направление и наооборот, чтобы никто ничего не заподозрил.

Отдельного внимания стоят мобилизационные мероприятия, которые противник на захваченных территориях лишь усилил. К ним привлечены ОМОН и Росгвардия, а относится этот процесс к тем, кого они называют мигрантами.

"Они ищут в многоэтажках и частных домах мигрантов, которых потом везут в военный комиссариат. После этого, эти мигранты какие-то странно исчезают", — подытожил Петр Андрющенко.

Напомним, 19 декабря сообщалось, что Петр Андрющенко рассказал, как в Мариуполе относятся к "кадыровцам". По его словам, когда происходила ротация чеченских войск, им устроили диверсию. Биотуалеты, которыми пользуются эти оккупанты, наполнили бумагой и подожгли – теперь кадыровцы в мороз "бегают по кустам".