Пожизненный приговор: в Донецке осудили бойцов ВСУ за "убийство" мариупольцев

Украинским военнослужащим, которые держали оборону на комбинате Ильича, вменяли две статьи — об убийстве и о жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории.

Верховный суд оккупированной части Донецкой области приговорил военнослужащих ВСУ к пожизненному лишению свободы по обвинению в убийстве мирных жителей Мариуполя в марте 2022 года. Об этом сообщает Генпрокуратура России.

По версии обвинения, четверо военных — Евгений Якубенко, Дмитрий Латышев, Владимир Кучеренко и Сергей Балицкий, находясь на территории Мариупольского металлургического комбината им. Ильича, убили выстрелами из автоматов 12 мирных жителей. Еще два человека были ранены.

"Военнослужащим вменили две статьи — об убийстве и о жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории. Суд назначил им отбывание наказания в колонии особого режима", — отмечает в информации российское издание Meduza.

Кроме того, на оккупированном Донбассе осужден еще один военнослужащий ВСУ — 25-летний водитель 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Денис Рашпля. Он якобы в период с 28 февраля по 9 апреля 2022 года, находясь на боевых позициях, расположенных на территории предприятия "Азовобщемаш" в Мариуполе, исполнял преступные приказы командиров и расстрелял из автомата 25 граждан.

"В результате 16 из них погибли, остальным удалось спастись. Все потерпевшие являлись мирными жителями, не участвующими в боевых действиях", — пишет Генпрокуратура РФ.

Дениса Рашплю приговорили к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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