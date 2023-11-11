Бухгалтера "МВД ДНР" убил пьяный российский военный, — СМИ

Елена Кириченко, которая работала на оккупантов, передвигалась на ЗАЗ "Славута", когда ее сбил военный РФ на бензовозе.

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Главный бухгалтер "МВД так называемой ДНР" в Волновахе Елена Кириченко погибла в ДТП, виновником которого стал пьяный российский военный. Об этом сообщают росСМИ.

По версии следствия, вечером 9 ноября 2023 года легковой ЗАЗ "Славута", на котором передвигалась Кириченко, столкнулся с бензовозом КАМАЗ 4310, которым управлял военный из Приморья Александр Ситчихин. Как сообщается, мужчина находился в нетрезвом состоянии.

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Александр Ситчихин Фото: Astra

По версии местной полиции, Ситчихин был пьян, когда бензовоз под его управлением протаранил легковой автомобиль Кириченко, который двигался впереди.

Главный бухгалтер местного отделения российского МВД от полученных травм погибла. Больше деталей ДТП в оккупированной Волновахе пока не сообщается.

Отметим, что Волноваху россияне оккупировали 27 февраля 2022 года. Впоследствии украинские военные освободили город, однако 12 марта ВС РФ вернулись. Город до сих пор оккупирован вражескими формированиями.

Напомним, в Чехии будут судить "почетного консула ДНР". Женщину предлагают наказать за подстрекательство к ненависти против Украины.

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