Все российское ядерное оружие, которое планировали доставить в Беларусь, доставлено, — Лукашенко

По словам белорусского политика, все российское оружие массового поражения "на своем месте и в хорошем состоянии".

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о завершении поставок в Беларусь российского ядерного оружия. Об этом говорится в его заявлении, которое передает пресс-служба главы.

По словам Лукашенко, сейчас поставки российского ядерного оружия завершены, поэтому "все на своих местах в хорошем состоянии".

"Давно. Я же говорил уже, когда закончились поставки. Еще в сентябре, по-моему, или в октябре. В начале октября последняя. Все на своих местах в хорошем состоянии", — сказал Лукашенко о ядерном оружии из РФ.

В своем ответе на вопрос, когда будут осуществлять ближайшие военные учения, Лукашенко заявил, что они продолжаются "ежедневно".

"Каждый день учимся. Даже бывшие вагнеровцы, которые у нас остались, работают сегодня у нас в подразделениях, передают опыт", — добавил он.

Напомним, 19 декабря президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-конференцию по итогам 2023 года. Глава государства заявил, что Вооруженные силы России не достигли успехов на поле боя в Украине. Кроме того, украинский лидер заявил, что не видит от России готовности к переговорам.

В июне глава Кремля Владимир Путин заявил, что первые тактические ядерные снаряды доставили в Беларусь, добавив, что до конца лета РФ эту работу выполнит полностью. А 27 июня Лукашенко сказал, что большая часть российского тактического ядерного оружия уже завезена в страну.

7 сентября МИД России сообщил, что работы по размещению ядерного оружия в Беларуси продолжаются "в соответствии с установленным графиком". В середине сентября железнодорожники рассказали, что в Беларусь продолжают завозить ядерное оружие из России.