Мобилизация в Украине: майор запаса рассказал, нужно ли призывать женщин

По словам ветерана российско-украинской войны Алексея Гетьмана, процент женщин, которые служат в Вооруженных Силах Украины, значительно выше, чем в любой из армий стран НАТО.

С связи с возможными изменениями в законодательстве и активной деятельностью российской пропаганды, распространяющей новую дезинформацию, в украинском обществе стала активно обсуждаться тема мобилизации женщин. При этом ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман считает, что призывать женщин в армию силой не стоит. Об этом он рассказал в интервью изданию NV.

Он подчеркнул, что в ходе пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявил о своем намерении не подписывать закон о мобилизации женщин, даже если Верховная Рада примет данный законопроект.

Гетьман отметил, что идет речь не о запрете для женщин принимать участие в боевых действиях, а об отличиях в процедуре их мобилизации, по сравнению с мужчинами.

Кроме того, майор запаса заявил, что, несмотря на то, что вето президента можно преодолеть с помощью конституционного большинства, по его мнению, лучше воздержаться от этого решения.

По словам Гетьмана, количество женщин, служащих в ВСУ, в процентном соотношении больше, чем в любой армии страны НАТО.

"Женщины у нас очень активно принимают участие в военной службе. Поэтому мобилизовать их силой может и не стоит", — сказал он.

Напомним, начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач заявил, что в Украине расширят мобилизацию. Это сделают благодаря трем категориям граждан.

Ранее министр обороны Рустем Умеров рассказал, что украинские военные не смогут демобилизоваться до конца войны. Однако они смогут "частично демобилизоваться" или воспользоваться отпуском.