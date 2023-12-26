Военный учет во время войны: в ВСУ объяснили, обязателен ли он для всех женщин

Если профессия женщин востребована, они могут присоединиться к ВСУ самостоятельно или через мобилизацию. Сейчас проблем нет, поскольку украинки звонят в ТЦК, проходят медкомиссию, становятся на учет и продолжают заниматься своей работой, рассказал начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

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Начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявил, что женщины могут вступить в ряды Вооруженных сил Украины. Об этом он сообщил в интервью "РБК-Украина".

"Кто хочет присоединиться к Вооруженным силам Украины среди женщин — это можно сделать самостоятельно, можно обратиться и по мобилизации, если профессия востребована", — сказал Владимир Фитьо.

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По его словам, в армии есть женщины-артиллеристы, женщины-пилоты. Он отметил, что профессия для женщин в ВСУ широкая, однако это только по собственному желанию.

Фитьо отметил, что женщины-медики всегда были военнообязанными. После окончания университета они знали, что являются военнообязанными и должны стать на учет в свой ТЦК и СП. Однако был период, когда уничтожалась система воинского учета, и, по мнению Владимира Фитьо, некоторые могли не стать на учет.

Он отметил, что сейчас таких проблем нет, потому что женщины-медики звонят в свой ТЦК и СП, договариваются, когда им можно прийти, проходят ВВК, предоставляют необходимый перечень документов, становятся на воинский учет и продолжают заниматься своей работой.

Напомним, начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач заявил, что в Украине расширят мобилизацию. Это сделают благодаря трем категориям граждан.

Ранее министр обороны Рустем Умеров рассказал, что украинские военные не смогут демобилизоваться до конца войны. Однако они смогут "частично демобилизоваться" или воспользоваться отпуском.