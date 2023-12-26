Повреждена энергоинфраструктура: ВС РФ обстреляли Черниговскую область, — пограничники

Россияне продолжают терроризировать приграничные районы Украины. Только за последние дни они обстреляли несколько сел в Семеновской, Сновской и Новгород-Северской общинах.

Российские захватчики 25 декабря, на Рождество, обстреляли два села Сновской общины на границе Черниговщины. Об обстрелах сообщила старший офицер пресс-службы Черниговского пограничного отряда Любовь Пльонсак, информирует "Суспільне".

Пограничники зафиксировали три взрыва по селу Елино: два прилета, вероятно, FPV-дронов и один — ударный беспилотник.

Еще семь взрывов было зафиксировано по селу Горск: прилеты, вероятно, из самоходной артиллерийской установки.

Позже Корюковская РВА сообщила, что российские войска попали в Горском по энергетической инфраструктуре, в результате чего было обесточено более двух тысяч абонентов.

"Энергетики работают над восстановлением электроснабжения. Уже запитано более 1200 абонентов", — говорится в сообщении.

Обстрелы Черниговщины

Напомним, 24 декабря россияне обстреляли три приграничных села Черниговской области в Семеновской и Сновской общинах. Военные зафиксировали 67 взрывов.

23 декабря войска РФ обстреляли три приграничные общины Черниговщины — под огнем оказались Семеновская, Новгород-Северская и Сновская. Зафиксировано 59 взрывов.

Напомним, 22 декабря россияне обстреляли пять приграничных сел Черниговщины. Под обстрелами оказались Сновская и Семеновская общины. Пограничники зафиксировали 75 взрывов.

В ночь на 26 декабря Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупанты запустили ударные БПЛА по южным регионам Украины. Есть попадания по промышленному предприятию в Николаевской области и объекту инфраструктуры в Одесской области.

Напомним, 23 декабря российские войска атаковали ракетами С-400 две области Украины. Оккупанты выпустили ракеты по Кропивницкому и Кривому Рогу. Сообщалось, что в Кировоградской области обломки сбитых ракет повредили крыши домов и автомобили.

Также 22 декабря РФ ударила по Киеву ударными дронами "Shahed". Обломки одного беспилотника упали на многоэтажный дом.