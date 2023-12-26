Сотни компаний задействованы: в 2024-м производству БПЛА уделят особое внимание, — Зеленский

Президент также поблагодарил авиацию ВСУ за пополнение российского "подводного Черноморского флота еще одной посудиной".

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об итогах заседания Ставки, которая была посвящена планированию на следующий год и обеспечению сил обороны и безопасности. Об этом сообщается в Telegram-канале президента.

"Сейчас уже сотни компаний задействованы в ключевых производствах, и я благодарен каждому предприятию, обеспечивающему нужный результат для наших воинов. 2024-й должен стать временем существенного роста внутреннего оборонного производства", — заявил Зеленский и добавил, что контракты и необходимое финансирование будут обеспечены.

Дроны для ВСУ — производство дронов

По словам президента, отдельное внимание будет уделено производству всех видов необходимых беспилотников, таких как FPV и боеприпасов.

"Украина должна быть способна обеспечивать все необходимые потребности в дронах", — уточнил он.

На Ставке также звучали доклады Главкома и командующих направлений относительно положения на фронте. Были отмечены конкретные позиции и потребности.

Президент также поблагодарил Воздушные силы за "пополнение российского подводного Черноморского флота еще одной посудиной".

Напомним, что Шойгу доложил Путину об ударе по Феодосии и повреждениях БДК "Новочеркасск". По словам украинского командования, детонация корабля была вызвана не просто топливом или боекомплектом самого корабля, а и важным грузом, предназначавшимся ВС РФ.

Также сообщалось, что на обнародованных фотографиях БДК "Новочеркасск" виднеется частично затонувшее судно.