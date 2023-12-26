Patriot или F-16: ВС РФ потеряли покой после массовых потерь военных самолетов, — обозреватель

Российские самолеты взрываются на расстоянии 100-300 км от подконтрольной Украине территории, отметил Александр Коваленко. На сегодня авиация РФ не находится в безопасности даже в глубоком тылу.

Российская армия в декабре 2023 года потеряла от пяти до семи истребителей, которые подрывались над оккупированными территориями, над Черным морем или на тыловом аэродроме. При этом потери авиации ВС РФ в течение года — около 46 боевых самолетов. На сегодня продолжаются споры, чем именно были сбиты последние воздушные суда — по ним могли ударить ракетами с дальностью более 100 км. О тревогах командования ВС РФ относительно возможностей ВСУ говорится в заметке военного обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко на странице Facebook.

Коваленко перечислил инциденты, которые в течение последних 12 месяцев произошли с самолетами ВС РФ. В частности, в 2023 году российская авиация имела потери в Брянской области (у границы), на аэродроме "Морозовск" в Курской области (в 300 км от Украины), над Черным морем и над оккупированными регионами Украины — в небе над Херсонщиной и возле Мариуполя. Кроме того, были сбивания над линией фронта. Среди потерь россиян — самолеты Су-34, Су-30СМ, Су-24М, Су-25, а также вертолеты Ми-8.

Часть потерянных воздушных судов понятно почему подорвались, пояснил эксперт. Например, Генштаб ВСУ признал, что Су-34, Су-35 и два Ми-8 на Брянщине сбили из ЗРК Patriot. Однако на сегодня россияне обеспокоены тем, какое именно устройство могло поразить самолеты, которые подорвались в период с 22 по 25 декабря 2023 года — их что-то достало на расстоянии около 100 км от линии фронта.

Россияне рассматривают два варианта, при чем ни один из них не подтвержден Генштабом ВСУ. Во-первых, до самолетов могли достать ракеты ПВО, выпущенные из ЗРК Patriot. Например, ракета MIM-104F PAC-3 вполне способны пролететь расстояние около 120 км, а ракета MIM-104D/E PAC-2 — около 160 км (на глубину оккупированной Херсонщины). Во-вторых, их могли сбить управляемыми авиаракетами, запущенными с самолетов F-16, которых пока официально у Украины нет. Ракета AIM-120 AMRAAM также способна спокойно преодолеть 100 км и сбить самолет РФ.

Благодаря опасениям за судьбу истребителей-бомбардировщиков ВС РФ в последние дни существенно ограничили их использование, отметил Коваленко. Например, россияне запустили только 18 управляемых авиабомб, тогда как раньше — массово бомбили всю линию фронта, мешая бойцам ВСУ вести наступление и оборону.

Коваленко отметил, что ВС РФ уже второй год воюют против Украины, но до сих пор не контролируют небо. На сегодня морские дроны ВСУ выгнали из Черного моря российский флот. В 2024 году, прогнозирует эксперт, российская военная авиация сбежит на дальние аэродромы.

Авиация РФ — потери в декабре

Отметим, 22 декабря 2023 года стало известно об уничтожении трех российских истребителей Су-34 — они упали в глубине временной оккупированной части левобережной Херсонщины. После этого ВС РФ потеряли еще один Су-34 в районе Мариуполя и Су-30М над Черным морем. Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что пока не может сказать, каким именно оружием достали по самолетам, но отметил, что оно может действовать на разных участках фронта — не только на юге.

Между тем бойцы ВСУ, которые держат плацдарм в Крынках, отметили, что в течение нескольких последних суток по ним действительно не летят КАБы — самолеты РФ не рискуют приблизиться к украинским позициям.

Напоминаем, эксперт по беспилотникам объяснил, что в Минобороны должны разработать стандарты для закупки FPV-дронов. Тогда на фронт попадут устройства, которые будут эффективно поражать цели и не будут падать от действия РЭБ.