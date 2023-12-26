Венгрия оказалась с лучшими танками в Европе: какой ОБТ приняли на вооружение (фото)

Версия "Леопарда" для венгерской армии отличается от базового варианта усиленным бронированием верха башни и ее люков. Также танк Leopard 2A7HUN оснащен новой системой управления огнем.

Вооруженные силы Венгрии приняли первый серийный основной боевой танк (ОБТ) Leopard 2A7HUN, а также машины поддержки в виде самоходного моста Leguan 2HUN и машины технической защиты Wisent 2. По мнению польских обозревателей Defence 24, фактически Венгрия получила в распоряжение один из самых продвинутых европейских ОБТ.

Контракт на закупку новейшего варианта немецкого Leopard 2 был заключен в 2018 году, тогда же была заказана и другая указанная выше техника. Стоимость подписанного контракта оценивалась примерно в 1,6-1,8 млрд евро.

"Таким образом, завершилось долгожданное получения венгерской армией первого Leopard 2A7HUN, который позволит местным бронетанковым войскам совершить технологический скачок по сравнению с Leopard 2A4 и постсоветскими Т-72М1, используемыми для обучения", — подчеркнули обозреватели.

Венгерский "Леопард"

Leopard 2A7HUN — модифицированный вариант немецкого базового танка Leopard 2A7 для венгерской армии. Основное вооружение — гладкоствольная пушка Rh120 L/55 калибра 120 мм, спаренная с универсальным пулеметом FN MAG калибра 7,62 мм. Кроме того, на башне установлен модуль deFNder со вспомогательным многоствольным пулеметом M2 калибра 12,7 мм.

Танк оснащен силовой установкой MTU MB 873 Ka-501 мощностью 1500 л.с. Двигатель разгоняет 66 тонную машину до скорости 70 км/ч, что говорит о превосходных качествах в плане мобильности танка.

Основными изменениями венгерского танка по сравнению с базовым Leopard 2A7 являются усиленное бронирование потолка башни между люками и усиленное бронирование самих люков.

Кроме того, венгерский Leopard 2A7 оснащен новой системой управления огнем, которая дает возможность автоматического отслеживания выбранной цели путем сравнения контраста между целью и фоном в тепловизионной камере. Машина оснащена панорамным прибором наблюдения и целеуказания PERI RTWL, который заменил PERI R17A2.

По словам министра обороны Венгрии Кристофа Шалая заказанная версия ОБТ в целом технологически превосходит даже те машины, которые используются немецкой армией.

Напомним, немецкая компания Rheinmetall сообщила, что намерена разработать для Венгрии новую версию комплекса противовоздушной обороны Skyranger 30 на шасси БМП Lynx. Комплекс будет иметь радиус действия 20 км и сможет поражать цели программируемыми боеприпасами.