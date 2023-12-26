Шведские ПЗРК RBS 70 показали высокую эффективность в борьбе с российскими дронами (видео)

С помощью данного комплекса украинские бойцы успешно поразили редкий российский разведывательный беспилотник SuperСam.

Недавний боевой опыт украинских бойцов показал эффективность шведского ПЗРК SAAB RBS 70 в борьбе с российскими беспилотниками на поле боя, сообщают обозреватели Army Recognition.

В частности эксперты обратили внимание на успешную боевую работу 47-ой отдельной механизированной бригады ВСУ, которые 24 декабря опубликовали видео поражения с помощью RBS 70 редкого разведывательного беспилотника россиян — SuperСam.

С момента развертывания ПЗРК RBS 70 в Украине, пишут обозреватели, они сыграли важную роль в укреплении противовоздушной обороны страны. В частности, шведский комплекс сбил российский вертолет Ка-52, а также нейтрализовал крылатые ракеты, продемонстрировав свою универсальность и точность.

"Эти успешные боевые действия подчеркивают стратегическую ценность RBS 70 на поле боя. Простота эксплуатации в сочетании с эффективным радиусом действия и возможностью поражения различных типов целей сделали ее важным активом в оборонном арсенале Украины", — подчеркнули эксперты.

Общие характеристики RBS 70

RBS 70, разработанный компанией Saab Bofors Dynamics, представляет собой переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК), обладающий полным набором функций для эффективной противовоздушной обороны.

Его мобильность обеспечивает быстрое развертывание и передислокацию, что позволяет адаптировать его к различным боевым ситуациям. Такие возможности являются значительным преимуществом при реагировании на динамичные воздушные угрозы.

Оснащенный системой наведения по лазерному лучу, RBS 70 обеспечивает высокую точность наведения на цель. Эта технология сводит к минимуму вероятность промаха, повышая вероятность поражения быстро движущихся целей. Лазерное наведение также делает систему менее восприимчивой к контрмерам и помехам, повышая ее надежность.

RBS 70 предназначена для поражения широкого спектра воздушных угроз, включая вертолеты, беспилотники и самолеты, благодаря возможности поражения всех целей. Такая универсальность крайне важна в условиях современной войны, когда характер воздушных угроз может существенно различаться.

Кроме того, система обладает коротким временем реакции, что позволяет быстро поразить цель после ее обнаружения. Эта способность необходима для защиты от внезапных воздушных атак и защиты дорогостоящих объектов и наземных сил.

Эффективная дальность стрельбы системы составляет около 8 километров, при этом она способна поражать цели на высоте до 5 километров. Для управления RBS 70 требуется два оператора — один производит наведение и пуск ракеты, другой осуществляет наблюдение и захвата цели.

Ранее сообщалось, что Украина получила британские ракеты Martlet для борьбы с ударными беспилотниками Shahed иранского производства. Оружие также эффективно применялось против российских вертолетов Ка-52.