"Успешно выполнено": в Минобороны РФ назвали главную цель их армии на 2023 год

Министр Сергей Шойгу заверил россиян, что страна-агрессор не отказывается от своих целей войны. По его словам, России уже якобы удалось сорвать планы Украины с НАТО и бросить вызов Западу.

ВС РФ выполнили "главную задачу" на 2023 год в Украине. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, как передали 26 декабря в "ТАСС".

По словам главы вражеского Минобороны, работу оккупантов "высоко оценил" президент Владимир Путин. Он поблагодарил армию за "добросовестное выполнение поставленных задач".

Шойгу объяснил, что основные усилия ВС РФ в 2023 году были сосредоточены на украинском контрнаступлении. Российские армейцы стремились сорвать "громко заявленное" Киевом и союзниками по НАТО освобождение территорий.

"Эта задача успешно выполнена", — объявил министр.

Чиновник отметил, что этому поспособствовали создание оборонительных линий, боевая эффективность оккупационных войск и "надежность" российской техники.

Также Шойгу заверил россиян, что армия не собирается отказываться от целей войны в Украине.

Россия якобы бросила вызов Западу

Министр обороны РФ, как передали в KP.RU, прокомментировал и развитие вражеского ВПК. По его словам, в стране-агрессоре увеличили производство оружия, бросив вызов "хваленому западному военно-тактическому потенциалу".

Шойгу добавил, что многие российские предприятия ВПК теперь работают круглосуточно.

Напомним, представитель 63 ОМБр Ростислав Ящишин рассказал, что ВС РФ стали реже применять тяжелую технику на передовой. Причина в том, что машины быстро становятся целями для украинских защитников.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что с осени Украине удалось "обезвредить" 20% Черноморского флота РФ.