Оккупанты применяют 3-тонные реактивные корабельные реактивные снаряды ОФ-45 с МТ-ЛБ, — обозреватель (фото)

Эффективность стрельбы, как сообщил военный обозреватель Александр Коваленко, в таком случае составляет 800 метров, а максимальной 4,5 км.

Реактивный снаряд 140-мм ОФ-45 корабельных систем россиян А-22 "Огонь", а именно установки МС-227, российские оккупанты уже длительное время ставят на МТ-ЛБ (в народе — "мотолыга"). Подробности сообщил военный обозреватель "Информационного сопротивления" Александр Коваленко в Telegram.

Комплекс А-22 "Огонь", по его словам, входил в состав вооружения малых десантных кораблей на воздушной подушке проекта 12322 "Зубр". Это уникальные суда, которые выпускали на судостроительном заводе "Море" и "Алмаз". Основная часть критически важных узлов, например, установка М35, производились на территории Украины.

После оккупации Крыма, как отметил эксперт, россияне планировали возобновить строительство "Зубров", но их усилия оказались напрасными. Эти усилия оказались напрасными настолько, что их производство не только не возобновили, но и начали снова возникать проблемы с ремонтом имеющихся.

"А-22 "Огонь", из уникальных "Зубров", теперь установлены на весьма не уникальные МТ-ЛБ", — отметил он.

снаряд ОФ-45 Фото: Telegram Александра Коваленко

В целом вес полностью заряженного А-22 "Огонь" вместе с дальномером ДВУ-3-БС составляет 2,9 тонны.

То есть, на "мотолыгу" установили трехтонную реактивную систему. Эффективность стрельбы в таком случае составляет 800 метров, а максимальная дальность — 4,5 км. Кроме этого, старые ОФ-45, собранные на складах, не всегда детонируют.

"Нанотехнологии "второй" армии в мире", — отметил специалист.

Напомним, 24 декабря обозреватель объяснил планы РФ относительно своей группировки в районе села Крынки. Желаемого результата командованию захватчиков применение тактических групп в районе села Крынки, как сообщил военный обозреватель Александр Коваленко, не дало.