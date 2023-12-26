Рады любому способу: Залужный прокомментировал возможность вручения электронных повесток (видео)

По словам главкома ВСУ, командование не просило рассылать повестки военнообязанным, однако если этот способ окажется эффективным, его будут использовать.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный заявил, что военное руководство готово использовать любой способ мобилизации, который обеспечит армию пополнением резервов. Об этом главком сообщил в ходе брифинга 26 декабря.

Так, Залужный прокомментировал вопрос вручения повесток через приложение "Дія". Генерал отметил, что ВСУ и Генштаб не выступали с подобной инициативой, так как не имеют возможности сравнить "аналоговый" и цифровой способ мобилизации.

"Мы рады любому способу, который обеспечит нашу потребность в людях. Если в результате электронных повесток мы их получим, это будет очень хорошо. Если это будет осуществлено каким-то другим образом, также это очень хорошо", — заявил главком.

По его словам, командование в данном случае выступает в роли потребителя услуг.

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Будут ли присылать повестки в "Дію"

23 декабря министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что ведомство рассматривает электронное оповещение военнообязанных мужчин. Умеров не дал конкретных деталей по электронным повесткам, но заверил, что граждане Украины будут получать соответствующие приглашения явиться в военкомат.

На следующий день, 24 декабря, вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что "повесток в "Дії" не будет никогда".

Напомним, 26 декабря Валерий Залужный заявил, что ВСУ необходимы кадры, боеприпасы и вооружение для продолжения активных военных операций.

Также главком ВСУ заявил, что военное командование не делало запрос о мобилизации 400-500 тысяч украинцев. Залужный отметил, что Генштаб сформировал лишь примерную цифру, но не назвал ее, отметив, что это — военная тайна.