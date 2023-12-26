Города больше нет: украинские военные еще остаются в Марьинке, — Залужный

По словам главкома ВСУ, оккупанты полностью уничтожили населенный пункт под Донецком. Несмотря на это украинские военные держат оборону и остаются в северной части города.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный рассказал о текущей ситуации в Марьинке Донецкой области. По его словам, украинские военные еще находятся в северной части города. Об этом Валерий Залужный рассказал на пресс-конференции 26 декабря.

Он объяснил, что Силы обороны защищают каждый клочок земли и подчеркнул, что жизнь украинских военных дороже.

В частности, украинские войска еще находятся в северной части Марьинки, впрочем подготовили оборонительный рубеж за пределами города. Залужный объяснил, что военные оборудовали свои позиции на окраинах города, а в некоторых частях — вне Марьинки.

Фото: Deep State

Также главнокомандующий ВСУ отметил, что в боях за Марьинку российские военные используют такую же тактику, как при попытке захвата Бахмута. Оккупанты уничтожают улицы и целые кварталы. По словам Залужного, на сегодня Марьинки больше не существует.

Ситуация в Марьинке: что известно

25 декабря российские медиа сообщили, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил российскому президенту о полном захвате Марьинки в Донецкой области.

По его словам, захват города отодвинул украинскую артиллерию от Донецка. В частности, это якобы открыло перед российскими военными возможности для "дальнейших действий".

Между тем в Силах обороны Таврического направления говорят, что бои еще продолжаются и украинские военные находятся в административных границах города и опроверг информацию о его полном захвате российскими войсками.

Впрочем анализируя ситуацию на фронте в DeepState заявили, что оккупанты могли захватить город. В частности, они подняли свой флаг возле уничтоженной Георгиевской церкви. Также армия РФ на западных окраинах города штурмует посадки. Аналитики также сообщили, что город уничтожен и на его месте только руины.

Также 5 декабря сообщалось, что российская армия возобновила свое наступление на населенный пункт, а бои шли почти за каждый дом.