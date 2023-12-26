В России раненому оккупанту вместо 3 млн рублей дали овощи, — росСМИ

Журналисты пишут, что мужчине отказывают в операции, ведь после этого ему должны выплатить денежную компенсацию. Впрочем, помощь от государства он таки получил — два ведра моркови и лук.

В Волгоградской области РФ жена мобилизованного оккупанта жалуется, что вместо 3 млн рублей ее раненому мужу дали два ведра моркови и пакет лука. Об этом пишет российское издание "Точка".

Сообщается, что 45-летний российский военный был мобилизован в конце сентября прошлого года. Забрали мужчину уже через несколько часов после вручения повестки. Как рассказала жена военного РФ, медкомиссию на полигоне не проводили, а уже через три недели обучения его отправили на фронт.

Во время контрнаступления украинских войск в июне под селом Роботино в Запорожье мужчина получил ранения живота, внутренних органов и правого коленного сустава.

Издание пишет, что российскому военному сделали операцию на живот, однако раненую ногу не трогали. На время реабилитации его признали временно непригодным к службе.

Жена оккупанта рассказала, что у ее мужа постоянно болит нога и он не может ходить без костылей. Врачи рекомендовали ему заменить коленный сустав, однако военное командование отказывает в операции, ведь военному тогда должны выплатить 3 млн рублей, списать со службы и назначить пенсию.

По словам жены мобилизованного оккупанта, хирурги отправляют мужа в санаторий со словами "разработаешь ногу и все готов на фронт". Сейчас российскому военному дали только два ведра моркови и пакет лука.

Напомним, 18 декабря российские СМИ опубликовали видео с женщинами российских военных, которые жаловались на проблемы в российской армии. Они рассказывали, что военным РФ не оказывают должной медицинской поддержки и отправляют на штурмы с ранениями.

Такое в начале декабря в России пожаловались Путину на ситуацию на Авдеевском направлении. Семьи оккупантов рассказывали, что российским военным говорят долечиваться в окопах.