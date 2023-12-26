"Сгорело все дотла": в Воздушных силах рассказали, что с экипажем БДК "Новочеркасск" (видео)

Спикер Юрий Игнат заявил, что от российского корабля остался "один скелет", и он уже присоединился к флагману "Москва". Кроме того, взрыв был настолько мощный, что мог задеть и другие суда.

Ночью на 26 декабря ВСУ уничтожили в Крыму российский корабль "Новочеркасск". О его состоянии после удара во время брифинга рассказал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

"Кому те "Шахеды" уже нужны? Когда вот такое событие, никому уже не интересно", — пошутил военный.

Он отметил, что уничтожение БДК "Новочеркасск" — это "топ-событие этой ночи". По словам Игната, теперь вражеское судно пополнит эскадру Черноморского флота РФ во главе с флагманом "Москва", потопленным ранее.

"Уже появились фото, там скелет один остался от этого корабля, сгорело все фактически дотла", — подчеркнул представитель Воздушных сил.

Он объяснил, что после столь мощного взрыва шансов не было не только у самого корабля, но и у объектов поблизости. То есть, возможно, уничтожена портовая инфраструктура и какие-то суда обеспечения. Кроме того, весь экипаж вражеского ВДК — пополнил потери России.

"Это очень такое мощное событие для нас с вами. Мы уничтожили и корабль, и оккупантов, благодаря четко скоординированным действиям", — сказал Игнат.

По его словам, в планировании операции по ликвидации корабля участвовали не только Вооруженные силы, но и другие Силы обороны.

"Летчики тактической авиации уже крылатыми ракетами довели дело до конца, сделав то, что вы уже все видели", — добавил военный.

Брифинг Юрия Игната (об уничтожении БДК "Новочеркасск" — с 2:00)

Напомним, ночью на 26 декабря во временно захваченном Крыму прогремели взрывы. В Воздушных силах подтвердили поражение корабля из состава Черноморского флота РФ "Новочеркасск".

В Кремле сообщили, что президент РФ Владимир Путин проинформирован об ударе.

В соцсетях появились фото пораженного корабля. На снимках видно, что из воды выглядывают лишь черные обугленные остатки судна, которое, очевидно, пошло на дно.