"До выборов Путина": пленный оккупант раскрыл планы ВС РФ на Купянском направлении (видео)
По словам офицера ВСУ Леонида Полякова, российские военные попытаются зайти на окраины города до нового года. Для этого они активно используют авиабомбы, артиллерию и бросают на штурм десантников, а также отряды "Шторм Z", сформированные из заключенных.
Основные усилия Вооруженных сил России на Купянском направлении сосредоточены в районе села Синьковка Харьковской области, которая представляет стратегическое значение для оккупантов. Об этом в эфире телеканала Espreso.TV рассказал старший лейтенанта ВСУ, офицер "Легиона Свободы" Леонид Поляков.
По словам Полякова, недавно взятый в плен российский военный рассказал, что захватчики планируют зайти на окраины Купянска в лучшем случае до нового года, а в идеале — до выборов президента России, которые пройдут в середине марта 2024 года.
Офицер "Легиона Свободы" также отметил, что ситуация на Купянском направлении остается сложной. Украинские защитники держат оборону, несмотря на тяжелые условия и атаки россиян.
"Враг не оставляет попытки зайти на окраину Купянска. Сейчас пытаются накапливать основные силы в районе населенного пункта Синьковка. Этот населенный пункт является стратегически важным, так как открывает дорогу на Купянск. Враг задействовал на этом направлении большое количество артиллерии и сконцентрировал большое количество личного состава", — сказал Поляков.
Военный отметил, что ВС РФ активно применяют отряды "Шторм Z", которые формируют из осужденных россиян, а также мотострелковые и десантные дивизии.
Кроме того, Поляков отметил, что последние две недели оккупационные войска активно используют авиабомбы.
"Они применяют их как по самому городу, это могут быть 5-10 КАБов за сутки, и по позициям наших защитников.
Ситуация на Купянском направлении
Согласно вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины от 26 декабря, на Купянском направлении Силы обороны отбили 8 атак ВС РФ в районах Синьковки и северо-восточнее Петропавловки Харьковской области.
Оккупанты нанесли авиационный удар возле Соболевки Харьковской области. Под артиллерийский и минометный огнен попали около 10 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое Харьковской области.
Напомним, 16 декабря журналист немецкого издания Bild Юлиан Репке сообщал, что ВС РФ активизировались под Купянском в Харьковской области и не теряют надежду захватить областной центр.
Ранее начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо пояснил, что Купянск — это важный узловой логистический центр и он может быть плацдармом для наступления противника на запад.