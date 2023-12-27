ВСУ могут оставить новые позиции: в ISW рассказали о последствиях наступлений РФ (карта)

По словам аналитиков, по мере роста небольших продвижений российских войск командование, возможно, решит отвести силы с позиций, которые находятся под угрозой и которые менее значимы в оперативном плане.

Локальные наступательные операции российских войск продолжают оказывать давление на Силы обороны во многих районах фронта на востоке. Со временем это может привести к тактическому продвижению ВС РФ. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 26 декабря.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что удержание украинской территории важно, но вместе с тем для Сил обороны в приоритете сохранить личный состав. По словам Залужного, в ближайшие два-три месяца российские войска могут повторить в Авдеевке то, что произошло в Бахмуте. И попытаться достичь тактических успехов за счет штурмовых атак с большими потерями на протяжении длительного периода.

Карта боев в районе Авдеевки

В таком случае Силам обороны придется отступить, чтобы сохранить личный состав и позже освобождать оставленный населенный пункт. Российские войска проводят наземные операции, подобные бахмутской, в ходе локальных наступлений по всей восточной Украине. Хотя масштаб все же меньший по сравнению с действиями ЧВК "Вагнер" в ходе битвы за Бахмут. Эти наступательные операции будут продолжать оказывать давление на обороняющиеся украинские силы и приносить ограниченные тактические результаты. По мере роста небольших продвижений РФ будут возможны тактические сценарии, при которых украинское командование могло бы отвести силы с позиций, которые находятся под угрозой и которые менее значимы в оперативном плане. Если командование решит, что сохранение личного состава более целесообразно.

Напомним, что РФ получат тактическое преимущество над ВСУ после захвата Марьинки.

Также сообщалось, что на борту БДК "Новочеркасск" были ракеты "Калибр" и корректируемые авиабомбы.