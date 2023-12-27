ВС РФ получат тактическое преимущество над ВСУ после захвата Марьинки, — ISW (карта)

По словам аналитиков, небольшой разрушенный населенный пункт не станет для ВС РФ надежным плацдармом для дальнейшего наступления. ВСУ уже давно укрепили многие близлежащие населенные пункты.

Related video

Вероятный захват Марьинки в Донецкой области представит российским войскам ограниченное тактическое преимущество, без какого-либо значительного оперативного продвижения, до тех пор, пока ВС РФ значительно не улучшат свою способность вести быстрое механизированное наступление. Но признаков этого нет. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 26 декабря.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 25 декабря на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что российские войска полностью захватили Марьинку. Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный 26 декабря сказал, что в ходе боевых действий город полностью разрушен, и что Силы обороны частично выведены из Марьинки. Вместе с тем украинские силы все еще действуют на северной окраине и подготовили оборонительные позиции за пределами населенного пункта.

Геолоцированные кадры, опубликованные 25 декабря, показали, что ВС РФ продвинулись в северных районах Марьинки. По оценкам ISW, оккупационная группировка, скорее всего, контролирует большую часть, если не всю Марьинку, хотя визуальных подтверждений полного захвата по состоянию на 26 декабря еще не было.

По словам Путина, захват Марьинки позволит российским войскам оттеснить украинские боевые подразделения от Донецка и создать более широкое оперативное пространство.

Многие российские "военкоры" назвали захват Марьинки тактической победой и заявили, что это позволит проводить наступательные операции в направлении населенных пунктов в 15 км к западу от Марьинки в ближайшие недели и месяцы. По их словам, это создаст угрозу ближайшим линиям снабжения ВСУ.

Захваченная Марьинка

Захват Марьинки российскими войсками

ВС РФ пытались взять под контроль Марьинку с 2014, а с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года ежедневно вели штурмовые действия. С начала октября 2023-го эти атаки усилились.

Представители и Украины, и РФ признали, что в боестолкновениях город, где до вторжения проживало около 9 000 человек, был полностью разрушен.

Небольшой разрушенный населенный пункт не станет для российских войск надежным плацдармом для ведения дальнейших наступательных операций. Марьинку от линии фронта до полномасштабного вторжения отделяет меньше километра. ВСУ уже давно укрепили многие близлежащие населенные пункты, которые оккупационная группировка также пытается захватить.

С 24 февраля 2022 года российские войска продвинулись примерно на три километра вглубь Марьинки. И нет признаков того, что скорость продвижения к следующим населенным пунктам будет быстрее, хотя их называют тактическими российскими целями. Захват Марьинки также истощил ВС РФ.

Марьинку захватили не в результате внезапного механизированного наступления. С весны 2022 года российские войска не проводили ни одной наступательной операции, которая привела бы к быстрому механизированному наступлению. Возможности для этого значительно ухудшились. Попытки такого продвижения под Авдеевкой в конечном итоге свелись к пехотным штурмам.

Для быстрой маневренной войны требуются боеспособные механизированные подразделения, но российские подразделения, которые участвовали в захвате Марьинки, по большей части были сформированы из сил т.н. "ДНР".

ВС РФ вряд ли смогут добиться быстрого оперативного наступления из Марьинки, а захват населенного пункта в лучшем случае создает условия для дальнейших ограниченных тактических успехов.

Напомним, что, по словам эксперта, потеря Марьинки несет в себе серьезную угрозу, но в Херсонской области ВСУ расширяют плацдарм.

Также сообщалось, что ВС РФ прорвались возле Авдеевки и атаковали Силы обороны хлорпикрином возле Работино.