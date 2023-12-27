ЗС РФ отримають тактичну перевагу над ЗСУ після захоплення Мар'їнки, — ISW (карта)

За словами аналітиків, невеликий зруйнований населений пункт не стане для ЗС РФ надійним плацдармом для подальшого наступу. ЗСУ вже давно зміцнили багато прилеглих населених пунктів.

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Ймовірне захоплення Мар'їнки в Донецькій області надасть російським військам обмежену тактичну перевагу, без будь-якого значного оперативного просування, доти, доки ЗС РФ значно не поліпшать свою здатність вести швидкий механізований наступ. Але ознак цього немає. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 26 грудня.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу 25 грудня на зустрічі з президентом Володимиром Путіним заявив, що російські війська повністю захопили Мар'їнку. Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний 26 грудня сказав, що під час бойових дій місто повністю зруйноване, і що Сили оборони частково виведені з Мар'їнки. Водночас українські сили все ще діють на північній околиці і підготували оборонні позиції за межами населеного пункту.

Геолоковані кадри, опубліковані 25 грудня, показали, що ЗС РФ просунулися в північних районах Мар'їнки. За оцінками ISW, окупаційне угруповання, найімовірніше, контролює більшу частину, якщо не всю Мар'їнку, хоча візуальних підтверджень повного захоплення станом на 26 грудня ще не було.

За словами Путіна, захоплення Мар'їнки дасть змогу російським військам відтіснити українські бойові підрозділи від Донецька і створити ширший оперативний простір.

Багато російських "воєнкорів" назвали захоплення Мар'їнки тактичною перемогою і заявили, що це дасть змогу проводити наступальні операції в напрямку населених пунктів за 15 км на захід від Мар'їнки найближчими тижнями і місяцями. За їхніми словами, це створить загрозу найближчим лініям постачання ЗСУ.

Захоплена Мар'їнка

Захоплення Мар'їнки російськими військами

ЗС РФ намагалися взяти під контроль Мар'їнку з 2014, а від початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року щодня вели штурмові дії. З початку жовтня 2023-го ці атаки посилилися.

Представники і України, і РФ визнали, що в бойових зіткненнях місто, де до вторгнення мешкало близько 9 000 осіб, було повністю зруйноване.

Невеликий зруйнований населений пункт не стане для російських військ надійним плацдармом для ведення подальших наступальних операцій. Мар'їнку від лінії фронту до повномасштабного вторгнення відокремлює менше кілометра. ЗСУ вже давно зміцнили багато прилеглих населених пунктів, які окупаційне угруповання також намагається захопити.

З 24 лютого 2022 року російські війська просунулися приблизно на три кілометри вглиб Мар'їнки. І немає ознак того, що швидкість просування до наступних населених пунктів буде більшою, хоча їх називають тактичними російськими цілями. Захоплення Мар'їнки також виснажило ЗС РФ.

Мар'їнку захопили не внаслідок раптового механізованого наступу. З весни 2022 року російські війська не проводили жодної наступальної операції, яка призвела б до швидкого механізованого наступу. Можливості для цього значно погіршилися. Спроби такого просування під Авдіївкою зрештою звелися до піхотних штурмів.

Для швидкої маневрової війни потрібні боєздатні механізовані підрозділи, але російські підрозділи, які брали участь у захопленні Мар'їнки, здебільшого були сформовані з сил т.зв. "ДНР".

ЗС РФ навряд чи зможуть домогтися швидкого оперативного наступу з Мар'їнки, а захоплення населеного пункту в кращому разі створює умови для подальших обмежених тактичних успіхів.

Нагадаємо, що, за словами експерта, втрата Мар'їнки несе в собі серйозну загрозу, але в Херсонській області ЗСУ розширюють плацдарм.

Також повідомлялося, що ЗС РФ прорвалися біля Авдіївки та атакували Сили оборони хлорпікрином біля Роботиного.