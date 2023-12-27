Ограничение прав: законопроект об усилении мобилизации могут отправить на доработку, — СМИ

По мнению депутатов, ограничение определенных государственных и финансовых услуг для уклонистов, которое предлагают в документе, влечет за собой экономические риски.

Депутаты Верховной Рады Украины сомневаются в необходимости принятия жестких норм по мобилизации, поэтому законопроект, скорее всего, отправят на доработку. Об этом говорится в материале Forbes.

Так, 25 декабря Кабмин внес в Верховную Раду два законопроекта: об усовершенствовании мобилизации и воинского учета и об усилении ответственности за военные нарушения. Издание со ссылкой на собеседников во фракциях "Слуга народа" и "Голос" пишет, что вероятные даты первого голосования по законопроекту — 10-14 января, а принять закон в целом его планируют до конца января или в начале февраля.

Один из собеседников Forbes уверен, что законопроект отправят на доработку, поскольку он может не набрать достаточно голосов. Причина этого — много спорных моментов, в частности, речь идет об ограничении прав военнообязанных, электронных повестках и мобилизации лиц с инвалидностью.

Однако не исключено, что депутатов из президентской политсилы все же попытаются убедить поддержать закон, предполагает депутат из оборонного комитета Соломия Бобровская ("Голос").

По мнению депутатов, ограничение определенных государственных и финансовых услуг для уклонистов, которое предлагается в документе, влечет за собой экономические риски. Нардеп от "Слуги народа", глава комитета по вопросам экономразвития Дмитрий Наталуха отметил, что после принятия законопроекта в текущей редакции значительная часть населения захочет прекратить контакт с государством, что будет иметь крайне негативный эффект для экономики Украины.

Вопросы к мобилизационным законопроектам Кабмина есть не только у нардепов. Как отмечает юрист практики безопасности бизнеса в Juscutum Вячеслав Мироненко, существенные ограничения прав и свобод граждан — наиболее контраверсионная норма.

"Правовой подход подсказывает, что такие радикальные меры должен применять исключительно суд", — говорит он.

Напомним, что Фокус писал, что новый законопроект о мобилизации меняет подход к выдаче повесток, а также автоматически делает уклонистами всех военнообязанных, кто вовремя не явится в ТЦК обновить данные. Таким гражданам хотят блокировать банковские счета и лишать водительских прав.

Ранее сообщалось, что для усиления мобилизации, по словам президента Украины, нужно 500 млрд грн. Такая сумма нужна, чтобы призвать в ряды ВСУ полмиллиона человек, о чем просят в Генштабе.