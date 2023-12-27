Самолет ВВС США Т-7 Red Hawk проходит жесткие климатические испытания (видео)

Новейший американский самолет пройдет испытания при температурах от -31°C до 43°C. В ходе тестирования будет проверена работа силовой установки, гидравлики, топливной системы, электрических компонентов и т.д.

Новейший учебно-тренировочный самолет ВВС США T-7А Red Hawk приступил к важнейшему этапу испытаний в климатической лаборатории McKinley на базе ВВС Эглин, сообщили 26 декабря в Defence Blog.

Этот этап призван обеспечить адаптацию и функциональность самолета в экстремальных условиях окружающей среды. Протокол испытаний T-7A включает в себя оценку при температурах от минус 25 градусов по Фаренгейту (-31°C) до устойчивых 110 градусов (43°C).

"Эти жесткие испытания охватывают различные системы, оценивая силовые установки, гидравлические функции, топливные системы, электрические компоненты, контроль окружающей среды и общие эксплуатационные возможности", — пишут обозреватели.

Главный испытатель T-7A в Центре управления жизненным циклом ВВС Трой Хогер подчеркнул необходимость испытаний в климатической лаборатории. Они позволяют проводить методичные исследования, обеспечивая уверенность в том, что машина соответствует жестким эксплуатационным требованиям.

Самолет нового поколения T-7A должен заменить парк самолетов Т-38С и подготовить следующую волну летчиков, которые будут управлять истребителями и бомбардировщиками пятого поколения.

"Ожидается, что такие особенности Т-7А, как передовые системы выполнения задач, кабина с сенсорным экраном и встроенные возможности обучения, значительно повысят эффективность будущих программ подготовки пилотов", — подытожили обозреватели.

Кадры полета T-7 Red Hawk

Ранее Фокус подробно писал о тактико-технических характеристиках нового американского учебно-тренировочного самолета T-7А Red Hawk, а также о перспективах его эксплуатации.