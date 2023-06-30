Ведет себя как F-16: в США впервые испытали тренировочный самолет Т-7А Red Hawk (видео)

Новый самолет может стать востребованным по сравнению с Rafale, Typhoon и F-35, поскольку ряд стран находятся в поиске более экономичных истребителей, таких как F-16.

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В США 28 июня успешно провели первые летные испытания опытного образца учебно-тренировочного самолета T-7A Red Hawk. В течение 1 часа и 3 минут полета майор ВВС США Брайс Тернер из 416-й испытательной эскадрильи и Стив Шмидт проверили ключевые аспекты самолета и продемонстрировали мощь и маневренность машины ВВС США. Об этом сообщила пресс-служба разработчика T-7A компания Boeing.

Самолет T-7A Red Hawk является одним из пяти самолетов предоставленных Boeing для программы испытаний, которые будут переданы Командованию воздушного образования и подготовки ВВС. Он был спроектирован, построен и испытан с помощью цифровых технологий — применение цифровых методов проектирования в Red Hawk позволило сократить время сборки на 80%. Такое повышение эффективности позволяет ускорить производство большего количества самолетов, отметили в Boeing.

Ожидается, что в конечном итоге Red Hawk заменит в ВВС устаревшие реактивные учебные самолеты T-38 Talon, которые становятся сложными в эксплуатации и обслуживании.

"Этот первый полет с ВВС отражает стремление нашей команды обеспечить новый уровень безопасности и подготовки пилотов истребителей и бомбардировщиков", — сказала вице-президент и руководитель программы Boeing T-7 Programs Эвелин Мур.

Основные характеристики T-7A Red Hawk

Под крыльями T-7A находится один турбовентиляторный двигатель GE-F404, который развивает впечатляющую тягу в 17 200 фунтов (7,8 т). Он оснащен сдвоенным хвостом, планками и большими удлинителями передней кромки (LERX), которые позволяют ему работать на низких скоростях и повышают маневренность. Это делает Т-7А грозным игроком в полевых условиях, зеркально отражающим характеристики F-16 ВВС США, но со значительно меньшими затратами при эксплуатации.

Самолет имеет компактные размеры, что делает его сложной целью для точного обнаружения во время столкновений в пределах прямой видимости.

Будучи первым учебно-тренировочным самолетом ВВС, разработанным в XXI веке, Т-7A предлагает учащимся цифровую кабину, более реалистичные симуляторы и программное обеспечение, которое можно обновлять по мере развития реальных угроз.

Перспективы

Некоторые эксперты считают что учебно-тренировочный самолет T-7A Red Hawk может стать самым востребованным самолетом по сравнению с Rafale, Typhoon и F-35. Дело в том, что ряд стран находятся в поиске экономичных истребителей, которые отвечают их потребностям безопасности, не опустошая казну. Поэтому схожие характеристики со старым F-16, который имеет прекрасную репутацию во всем мире, делает новое детище Boeing весьма привлекательным.

Ранее сообщалось, что в России, вероятно, завершают разработку перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК-ДА) "Посланник". По мнению министра по делам вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи, Москва полна решимости модернизировать самолеты Ту-160 и ввести в строй новые стелс-бомбардировщики.