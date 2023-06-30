Поводиться як F-16: у США вперше випробували тренувальний літак Т-7А Red Hawk (відео)

Новий літак може стати привабливим порівняно з Rafale, Typhoon і F-35, оскільки низка країн перебувають у пошуку більш економічних винищувачів, таких як F-16.

Related video

У США 28 червня успішно провели перші льотні випробування дослідного зразка навчально-тренувального літака T-7A Red Hawk. Протягом 1 години і 3 хвилин польоту майор ВПС США Брайс Тернер з 416-ї випробувальної ескадрильї і Стів Шмідт перевірили ключові аспекти літака і продемонстрували міць і маневреність машини ВПС США. Про це повідомила пресслужба розробника T-7A компанія Boeing.

Літак T-7A Red Hawk є одним із п'яти літаків, наданих Boeing для програми випробувань, які будуть передані Командуванню повітряної освіти та підготовки ВПС. Його спроєктували, побудували та випробували за допомогою цифрових технологій — застосування цифрових методів проєктування в Red Hawk дало змогу скоротити час збирання на 80%. Таке підвищення ефективності дає змогу прискорити виробництво більшої кількості літаків, зазначили в Boeing.

Очікується, що в кінцевому підсумку Red Hawk замінить у ВПС застарілі реактивні навчальні літаки T-38 Talon, які стають складними в експлуатації та обслуговуванні.

"Цей перший політ із ВПС відображає прагнення нашої команди забезпечити новий рівень безпеки та підготовки пілотів винищувачів і бомбардувальників", — сказала віцепрезидентка і керівниця програми Boeing T-7 Programs Евелін Мур.

Основні характеристики T-7A Red Hawk

Під крилами T-7A знаходиться один турбовентиляторний двигун GE-F404, який розвиває вражаючу тягу в 17 200 фунтів (7,8 т). Він оснащений здвоєним хвостом, планками і великими подовжувачами передньої кромки (LERX), які дають йому змогу працювати на низьких швидкостях і підвищують маневреність. Це робить Т-7А грізним гравцем у польових умовах, що дзеркально відображає характеристики F-16 ВПС США, але зі значно меншими витратами під час експлуатації.

Літак має компактні розміри, що робить його складною ціллю для точного виявлення під час зіткнень у межах прямої видимості.

Будучи першим навчально-тренувальним літаком ВПС, розробленим у XXI столітті, Т-7A пропонує учням цифрову кабіну, реалістичніші симулятори та програмне забезпечення, яке можна оновлювати в міру розвитку реальних загроз.

Перспективи

Деякі експерти вважають, що навчально-тренувальний літак T-7A Red Hawk може стати літаком з більшим попитом, якщо порівнювати з Rafale, Typhoon і F-35. Річ у тім, що низка країн перебувають у пошуку економічних винищувачів, які відповідають їхнім потребам безпеки, не спустошуючи скарбницю. Тому схожі характеристики зі старим F-16, який має чудову репутацію в усьому світі, робить нове дітище Boeing вельми привабливим.

Раніше повідомлялося, що в Росії, ймовірно, завершують розробку перспективного авіаційного комплексу дальньої авіації (ПАК-ДА) "Посланник". На думку міністра у справах збройних сил Великої Британії Джеймса Хіппі, Москва сповнена рішучості модернізувати літаки Ту-160 і ввести в дію нові стелс-бомбардувальники.