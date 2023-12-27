Минобороны знает, сколько военнообязанных за границей: Умеров об учете граждан

По словам министра обороны, Украина осуществит учет украинцев за рубежом и предложит рекрутинг по специальности. Также предусмотрено наказание уклонистов.

Украина осуществит учет военнообязанных за рубежом во время всеобщей мобилизации в государстве. По словам министра обороны Рустема Умерова, Министерство обороны консолидировало все базы данных и знает, сколько военнообязанных находятся в Украине, а сколько — за рубежом. Об этом шла речь в комментарии главы Минобороны в эфире телемарафона.

По словам главы Министерства обороны, должны осуществить учет украинцев за рубежом и предложат рекрутинг по специальности.

"Во-первых, мы хотим сделать учет этих людей, мы просто призываем их пройти учет. Во-вторых, да, после учета мы предлагаем им различные опции, мотивирующие... Мы предложим рекрутинг, где можно выбрать специальность. После этого человек может быть уверен, где и с кем будет служить", — рассказал Умеров.

Относительно возможного ограничения прав военнообязанных за рубежом, то это только рассматривается, проводятся консультации с правоохранителями и Минюстом.

"Но, как я сказал, фокус не на том, как наказать человека, а как сделать это с честью и предоставить все возможности, для того, чтобы у военнослужащего было право... Какие категории ограничений будут введены — это уже коллективное решение. И пропустит это Верховная Рада или нет, будет зависеть от голосования", — отметил министр.

Электронные уведомления будут присылать военнообязанным как в Украине, так и за рубежом

Министр обороны Рустем Умеров сообщил, что в случае принятия решения о вызовах в территориальные центры комплектования (военкоматы) через электронное оповещение их получат все: как в Украине, так и за рубежом.

Как будут оповещать

Минобороны сказал о возможности извещать военнообязанных мужчин о необходимости явиться в ТЦК через электронное оповещение. Получателями будут и те украинцы, которые находятся за пределами страны.

"Если мы уже примем решение по категориям, приглашения вышлем всем", — сказал Умеров.

По его словам, Минобороны работает над техническими решениями для того, чтобы этот процесс был цивилизованным.

Учет военнообязанных украинцев за рубежом

Министр обороны Умеров отметил, что учет военнообязанных украинцев, которые живут за рубежом тоже состоится. Там также будут агитировать их возвращаться для защиты Родины.

"Во-первых, мы хотим сделать учет этих людей, просто призываем их пройти учет. Во-вторых... после учета мы предлагаем им различные опции, мотивировочные... Мы ему предложим рекрутинг, где он может выбрать специальность... где он будет служить, с кем он будет служить", — добавил Умеров.

В то же время он отметил, что власти рассматривают возможное ограничение некоторых прав украинцев за рубежом, которые не станут на учет, а также продолжаются консультации с правоохранительными органами по этому поводу. Однако акцент делается не на том, как наказать человека, а "как сделать это с честью и предоставить все возможности для того, чтобы у человека-военнослужащего было право".

"Какие категории ограничений будут введены — это уже коллективное решение. И пропустит это Верховная Рада или нет, будет зависеть от голосования", — добавил министр.

Повестки за границей

Умеров отметил, что в Украине консолидировали все базы данных для понимания количества мужчин призывного возраста с начала полномасштабного вторжения, которые выехали за границу, поэтому эта информация сейчас проверяется вместе с МИД.

"У нас есть такая информация.... Мы разработаем правила игры, которые дадут четкие ответы для тех, кто не сможет, не захочет принять участие в том, чтобы защищать свою страну", — уточнил министр.

Наказание уклонистов за рубежом

Нардеп от "Батькивщины" и член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко отметил, одним из наказаний для уклонистов за рубежом, например, может быть непредоставление консульских услуг.

"Если просроченный паспорт, никто нового не предоставит. Он (человек — ред.) не сможет делать консульские услуги в виде доверенности, потому что многие делают доверенности на суды в Украину, чтобы или продать имущество, или, извините, как-то подарить и тому подобное. Этого тоже не может быть сделано", — рассказал он.

Как он пояснил, банк запросит тоже новую идентификацию, но в этой идентификации должно быть это удостоверение, непосредственно этот военный учет, что означает, что могут отключиться даже банковские карты. То есть физически тот человек, который находится за границей, должен пройти эту идентификацию.

"Если у нее все в порядке, она выехала за границу по определенным документам. Вы же видите, кстати, Генеральный штаб просит, чтобы убрать из демобилизации людей, точнее, убрать тех, кто не подлежит мобилизации, людей со второй группой инвалидности. То есть фактически, если ты выехал с третьей группой или со второй, то, согласно новому (будущему — ред.) закону, все равно ты проходишь воинский учет, но уже ты будешь тем человеком, который, возможно, будет мобилизован", — добавил нардеп.

Напомним, народные депутаты Украины колеблются относительно необходимости принятия жестких норм по мобилизации, поэтому законопроект, скорее всего, отправят на доработку.

Фокус уже писал, что новый законопроект о мобилизации меняет подход к выдаче повесток, а также автоматически делает уклонистами всех военнообязанных, кто вовремя не явится в ТЦК обновить данные.