В качестве "живого щита": оккупанты снова используют мариупольцев для обороны города

По словам советника мэра Петра Андрющенко, захватчики увеличили количество потенциально военных баз в жилой застройке во временно оккупированном Мариуполе.

Российские военные перешли к динамичному перемещению своих военных и складов боеприпасов в пределах временно оккупированного города Мариуполь из-за системного срабатывания ПВО. При этом захватчики вовлекают гражданских, размещаясь в кварталах, где проживают люди. Об этом сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Пытаются уменьшить количество после количество (личного состава и складов БК — ред.) в Кальмиусском районе перемещением в Центральный и Приморский районы города", — сообщает он.

В настоящее время вражеские силы продолжают активные передвижения в направлении Бердянска. По данным Андрющенко, обнаружено более десяти грузовиков с боевыми комплектами и, по меньшей мере, один комплекс для дистанционного разминирования.

Также отмечается увеличение числа потенциально военных баз в жилых районах со стороны оккупантов.

"В приоритете Приморский район из-за высокого количества бывших общежитий среди гражданской застройки. Снова активное использование тактики "живого щита", — заключает Андрющенко.

Несколькими днями ранее Петр Андрющенко рассказал, как в Мариуполе относятся к "кадыровцам". По его словам, когда происходила ротация чеченских войск, им устроили диверсию. Биотуалеты, которыми пользуются эти оккупанты, наполнили бумагой и подожгли – теперь кадыровцы в мороз "бегают по кустам".