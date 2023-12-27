ВСУ ликвидировали БДК "Новочеркасск": оккупанты тушили корабль целый день (фото)

По данным социальных сетей, даже вечером 26 декабря россияне продолжали тушить свой десантный корабль в Феодосии. Несмотря на такие усилия от судна остался лишь обугленный металлолом.

Ночью на 26 декабря Вооруженные силы Украины нанесли удар по большому десантному кораблю "Новочеркасск" в Феодосии. От российского судна остались только обгоревшие остатки. Снимками с места событий поделились 27 декабря в медиа "Крымский Ветер".

Сообщается, что вечером 26 декабря БДК "Новочеркасск" до сих пор продолжали тушить. Российские оккупанты делали это как с берега, так и с буксира МБ-304 своего Черноморского флота.

"Обратите внимание на кучу железа в воде — это бывший большой десантный корабль", — отметили авторы контента.

Фото: Крымский ветер Фото: Крымский ветер

Ликвидация БДК "Новочеркасск" в Крыму: что уже известно

Ночью на 26 декабря ВСУ ударили по российскому БДК "Новочеркасск", который стоял в порту во временно оккупированной Феодосии. Днем стало известно, что о происшествии проинформировали президента РФ Владимира Путина.

В соцсетях опубликовали кадры детонации корабля после удара. Позже также появились фото остатков корабля. Они свидетельствуют о том, что скелет БДК пошел на дно.

В Воздушных силах заявили, что сам корабль сгорел дотла, а его экипаж — погиб. Кроме того, мощный взрыв мог задеть и другие суда поблизости.

По данным ВСУ, в уничтоженном БДК "Новочеркасск" могло находиться большое количество груза для вражеской армии, в том числе и "Шахеды".

В росСМИ информировали, что на момент атаки на корабле находилось 77 членов экипажа. В медиа со ссылкой на источники написали, что погибли по меньшей мере 23 человека.