Россия использует пленных как политическое оружие против Украины, — Politico

По данным журналистов, находящиеся в российском плену украинские военные начали звонить родным. При этом они говорят, что Россия якобы готова на обмены, но Украина от этого отказывается.

РФ использует пленных как политическое оружие, усиливая давление на украинцев. Об этом сообщает издание Politico.

По данным источника, украинские военные, находящиеся в плену в России, начали общаться с родными по телефону. При этом они утверждают, что Россия якобы выражает готовность к обмену пленными, однако Украина отказывается от этого предложения.

"В последнее время эти звонки стали массовыми. Поэтому мы понимали, что это кампания недоверия к власти", — сказал в комментарии изданию представитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко.

Валентина Ткаченко, супруга защитника Чернобыльской АЭС, который был взят в плен в начале вторжения, поделилась, что также получила звонок от своего мужа. Ранее ей удалось получить лишь короткую записку с сообщением: "Я жив, все в порядке".

Она сообщила, что 29 ноября этого года ее супруг, который находится в плену, связался с ней через мессенджер Viber. Разговор продолжался всего три минуты, и ей не позволяли задавать вопросы. Украинский военный в плену сказал: "Валя, иди, усложни жизнь Киеву. Киев не желает принимать нас обратно", а затем извинился и прервал разговор. Женщина решила не присоединяться к протестам, считая, что ее муж стал инструментом политической игры Кремля против Украины.

Согласно официально подтвержденной информации, в настоящее время Россия удерживает в плену 3 тысячи военных защитников и 28 тысяч гражданских лиц. Однако следует отметить, что реальные цифры могут быть еще выше.

Напомним, еще 13 октября в украинской разведке рассказывали, что Россия не ценит жизнь своих военных, которые попадают в плен в Украине. К примеру, даже когда Украина первой предлагала передать тяжелобольных или раненых оккупантов РФ — отказывались забирать всех людей.

Между тем украинские журналисты показывали, в каких условиях находятся военнопленные оккупанты в Украине. Так, раненые лица имеют доступ к медицинской помощи, в свободное время пленные военным РФ могут позаниматься на спортивной площадке.