"Война будущего": Тарнавский объяснил, почему контрнаступление не дало желаемых результатов

По словам командующего ОСГВ "Таврия", на наступление повлияли очень большая плотность минных полей, насыщенность боевых порядков и ударных дронов врага, а также невозможность использования в полном объеме бронетехники.

Одной из основных причин, по которой результаты контрнаступления не соответствуют ожиданиям, является эффективная организация обороны войск, находящихся на оккупированных территориях. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в интервью BBC Украина.

"Я скажу, что враг готовился. И повторяю, что это одна из сильнейших армий мира. Его оборона состояла не из одной, а из нескольких рубежей. Противник построил эти оборонные рубежи не за один месяц, а в течение того периода, когда мы готовились к наступательных действий. Потому что разведка работает круглосуточно", — рассказал Тарнавский

Согласно его высказыванию, российская армия максимально использует свои преимущества, включая высокий уровень боеготовности, зонированные минные поля, готовые позиции и превосходство в авиации.

Также Тарнавский отметил, что на оккупированных территориях зафиксирована очень большая плотность минных полей, насыщенность боевых порядков врага, противотанковых средств, средств радиоэлектронной борьбы и ударных дронов.

"А также – невозможность использования нами в полном объеме бронированной техники, что усложняло наши активные продвижения, а также повлияло на скорость наступательных действий", — подчеркнул он.

Он добавил, что в настоящее время усилилась работа в сфере радиоэлектронной борьбы, включая применение беспилотников-камикадзе и усиление операций по наблюдению.

По словам командующего, украинские военные учатся на ошибках и делают выводы из проделанной работы.

"Это война будущего. При этом я скажу, мы, возможно, не преодолели ту глубину, но мы сделали тот рывок, который дает возможность дальнейшим нашим наступательным действиям", — добавил бригадный генерал.

Напомним, что в 2023 году западные медиа опубликовали статьи, в которых проанализировали украинские наступательные действия летом и осенью 2023 года. Согласно оценкам, ВСУ получили незначительные успехи вследствие недостаточного количества оружия, которое обязались предоставить партнеры по антипутинской коалиции. Кроме того, не было возможности наладить поддержку с воздуха. В частности, коалиция по предоставлению истребителей была сформирована только во второй половине лета, а первая эскадрилья поступит, возможно, к концу 2023-началу 2024 года.

В то же время аналитики отмечают продвижение Сил обороны на левобережье Херсонщины. Здесь ВСУ удерживают несколько плацдармов, один из которых — возле Крынок, в 15 км к юго-западу от Новой Каховки. Российское командование пытается выбить оттуда украинцев: применяет новую тактику, но продолжает терять живую силу и технику.